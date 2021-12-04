Video Türkiye Hava Durumu 04-12-2021
Hava Durumu 04-12-2021

Hava Durumu 04-12-2021

04.12.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 04-12-2021 01:30
Hava Durumu 04-12-2021 04.12.2021 | 08:00
Adil Öksüz nasıl sorgulandı? Tutuklanması için sevk eden emekli savcı Cihan Ergün tek tek anlattı 19:40
Adil Öksüz nasıl sorgulandı? Tutuklanması için sevk eden emekli savcı Cihan Ergün tek tek anlattı 04.12.2021 | 00:36
Balıkesirli Sevim Yıldız’ın Başkan Erdoğan’la görüşme hayali gerçek oldu: ’Koşturacağım senin için...’ 00:45
Balıkesirli Sevim Yıldız'ın Başkan Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu: 'Koşturacağım senin için...' 03.12.2021 | 22:31
Kağıthane’de denetimden kaçmak isterken motosikletiyle polise çarptı 03:56
Kağıthane'de denetimden kaçmak isterken motosikletiyle polise çarptı 03.12.2021 | 21:47
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız 20:07
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız 03.12.2021 | 20:39
İYİ Partili ilçe başkanı hastanede olay çıkardı! Sağlık çalışanını tehdit etti 01:36
İYİ Partili ilçe başkanı hastanede olay çıkardı! Sağlık çalışanını tehdit etti 03.12.2021 | 19:40
3 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum 00:44
3 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum 03.12.2021 | 19:28
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü 01:19
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü 03.12.2021 | 19:27
Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında! 02:55
Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında! 03.12.2021 | 18:06
Bayrampaşa Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı 02:41
Bayrampaşa Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı 03.12.2021 | 16:58
Hava Durumu 03-12-2021 01:30
Hava Durumu 03-12-2021 03.12.2021 | 08:00
Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi | Video 01:57
Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi | Video 02.12.2021 | 14:28
Mardin’de ’Eren kış- 8 Operasyonu’nda bölge didik didik aranıyor 00:57
Mardin'de 'Eren kış- 8 Operasyonu'nda bölge didik didik aranıyor 02.12.2021 | 12:33
SON DAKİKA: PKK/KCK’lı terör elebaşı Duran Kalkan’ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye’ye getirildi 00:54
SON DAKİKA: PKK/KCK'lı terör elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 02.12.2021 | 12:38
Hava Durumu 02-12-2021 01:30
Hava Durumu 02-12-2021 02.12.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan, El Nahyan ile görüştü 00:50
Başkan Erdoğan, El Nahyan ile görüştü 01.12.2021 | 20:08
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ’’Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız’’ 01:17
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ''Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız'' 01.12.2021 | 14:39
SON DAKİKA : Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret maaş zammı için kritik toplantı başladı! 05:58
SON DAKİKA : Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret maaş zammı için kritik toplantı başladı! 01.12.2021 | 14:15
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olucak? İşte o açıklamalar... 31:55
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olucak? İşte o açıklamalar... 01.12.2021 | 15:16
Başkan Erdoğan’dan 20. Milli Eğitim Şurası’nda önemli açıklamalar 30:37
Başkan Erdoğan'dan 20. Milli Eğitim Şurası'nda önemli açıklamalar 01.12.2021 | 15:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA