Video Türkiye Hava Durumu 05-07-2021

Hava Durumu 05-07-2021

Hava Durumu 05-07-2021
05.07.2021 | 08:00

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Hava Durumu 05-07-2021 01:30
Hava Durumu 05-07-2021 05.07.2021 | 08:00
İstanbul'da hayrete düşüren kaza: 'Kız öleceksiniz bak!' 01:32
İstanbul'da hayrete düşüren kaza: 'Kız öleceksiniz bak!' 04.07.2021 | 18:28
Hava Durumu 04-07-2021 01:30
Hava Durumu 04-07-2021 04.07.2021 | 08:00
İstanbul merkezli 5 ilde PKK operasyonu 01:44
İstanbul merkezli 5 ilde PKK operasyonu 03.07.2021 | 16:42
Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti 00:44
Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti 03.07.2021 | 15:37
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SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın neden teslim oldu? Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Türkiye'de olacağı saat belli oldu 03.07.2021 | 11:43
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Telafi eğitimi' açıklaması! Telafi eğitimi nasıl uygulanacak? Kimler katılacak? 03.07.2021 | 12:05
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Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni son testlerine başladı! İşte yerli elektrikli trenin özellikleri... 03.07.2021 | 11:23
Hava Durumu 03-07-2021 01:30
Hava Durumu 03-07-2021 03.07.2021 | 08:00
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde Kanal İstanbul'un önemini anlattı 02.07.2021 | 20:24
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilk yerli ve milli trenimiz böyle hareket etti 02.07.2021 | 16:35
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Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 02.07.2021 | 16:26
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikası devletin malıdır 02.07.2021 | 15:39
Hava Durumu 02-07-2021 01:30
Hava Durumu 02-07-2021 02.07.2021 | 08:00
Bakanlıktan 'Elmalı Davası' açıklaması! Cinsel istismar mağduru 2 çocuk devlet korumasına alındı 01:32
Bakanlıktan 'Elmalı Davası' açıklaması! Cinsel istismar mağduru 2 çocuk devlet korumasına alındı 02.07.2021 | 00:24
Lütfü Türkkan yine kriz yarattı! Erbakan için söylediği sözler Saadet Partisi'ni kızdıracak 02:40
Lütfü Türkkan yine kriz yarattı! Erbakan için söylediği sözler Saadet Partisi'ni kızdıracak 02.07.2021 | 00:08
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İletişim Başkanı Altun’dan YouTube sansürüne sert tepki! “Bu çifte standarttır, riyakarlıktır” 01.07.2021 | 22:26
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Narkotik dedektör köpeği ‘Thor’, en yüksek miktardaki likit metamfetamin yakalattı 01.07.2021 | 20:07
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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 01.07.2021 | 13:23

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