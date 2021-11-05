Video Türkiye Hava Durumu 05-11-2021
Hava Durumu 05-11-2021

Hava Durumu 05-11-2021

05.11.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

1915 Çanakkale Köprüsü gün batımında sisler içinde görüntüsüyle mest etti | Video 01:08
1915 Çanakkale Köprüsü gün batımında sisler içinde görüntüsüyle mest etti | Video 05.11.2021 | 11:17
Hava Durumu 05-11-2021 01:30
Hava Durumu 05-11-2021 05.11.2021 | 08:00
Bakan Dönmez’den Türkiye 2023 Zirvesi’nde önemli açıklamalar 28:10
Bakan Dönmez'den Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 04.11.2021 | 11:39
Bakan Kurum’dan Türkiye 2023 Zirvesi’nde önemli açıklamalar 21:02
Bakan Kurum'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 04.11.2021 | 11:05
Türkiye 2023 Zirvesi başladı 39:16
Türkiye 2023 Zirvesi başladı 04.11.2021 | 09:44
Başkan Erdoğan’dan Turkuvaz Medya Türkiye 2023 Zirvesi’nde büyüme mesajı: Yıl sonu çift haneyi yakalarız 03:14
Başkan Erdoğan'dan Turkuvaz Medya Türkiye 2023 Zirvesi'nde büyüme mesajı: Yıl sonu çift haneyi yakalarız 04.11.2021 | 11:00
Adana ve Bingöl’de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı 00:53
Adana ve Bingöl'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı 04.11.2021 | 09:05
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! ’Dosta güven, düşmana korku’ 00:12
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! 'Dosta güven, düşmana korku' 03.11.2021 | 15:30
Tezkere’ye ’Hayır’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu’dan Kandil açıklaması 00:09
Tezkere'ye 'Hayır' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kandil açıklaması 03.11.2021 | 15:24
Başkan Erdoğan Girişimcilik, milletimizin özünde var olan bir özelliktir 01:43
Başkan Erdoğan "Girişimcilik, milletimizin özünde var olan bir özelliktir" 03.11.2021 | 14:06
19 yıllık AK Parti iktidarında İstanbul’a hangi hizmetler yapıldı? 07:45
19 yıllık AK Parti iktidarında İstanbul'a hangi hizmetler yapıldı? 03.11.2021 | 11:43
İşte 19 yıllık AK Parti döneminde yapılan yatırımlar 02:48
İşte 19 yıllık AK Parti döneminde yapılan yatırımlar 03.11.2021 | 11:49
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti 01:48
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti 03.11.2021 | 09:46
Hava Durumu 03-11-2021 01:30
Hava Durumu 03-11-2021 03.11.2021 | 08:00
MHP Lideri Devlet Bahçeli: CHP’nin ’Gizli Gündemini’ ifşa edeceğiz 51:28
MHP Lideri Devlet Bahçeli: CHP'nin 'Gizli Gündemini' ifşa edeceğiz 02.11.2021 | 11:33
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli’den CHP’ye tepki ’CHP tezkereye hayır, PKK’ya evet demiştir.’ 09:55
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki 'CHP tezkereye hayır, PKK'ya evet demiştir.' 02.11.2021 | 11:23
Diyarbakır’da FETÖ’ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02:07
Diyarbakır'da FETÖ'ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02.11.2021 | 09:53
Hava Durumu 02-11-2021 01:30
Hava Durumu 02-11-2021 02.11.2021 | 08:00
MSB: “Ekim ayında 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir” | Video 08:18
MSB: “Ekim ayında 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir” | Video 01.11.2021 | 16:27
SON DAKİKA: ’Fotokapan’a yakalanan PKK’lı teröristler kamerada! SİHA ile etkisiz hale getirildiler 03:00
SON DAKİKA: 'Fotokapan'a yakalanan PKK'lı teröristler kamerada! SİHA ile etkisiz hale getirildiler 01.11.2021 | 11:12

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