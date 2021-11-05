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01:08
01:30
Hava Durumu 05-11-2021 05.11.2021 | 08:00
28:10
Bakan Dönmez'den Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 04.11.2021 | 11:39
21:02
Bakan Kurum'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 04.11.2021 | 11:05
39:16
Türkiye 2023 Zirvesi başladı 04.11.2021 | 09:44
03:14
00:53
Adana ve Bingöl'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı 04.11.2021 | 09:05
00:12
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! 'Dosta güven, düşmana korku' 03.11.2021 | 15:30
00:09
Tezkere'ye 'Hayır' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kandil açıklaması 03.11.2021 | 15:24
01:43
Başkan Erdoğan "Girişimcilik, milletimizin özünde var olan bir özelliktir" 03.11.2021 | 14:06
07:45
19 yıllık AK Parti iktidarında İstanbul'a hangi hizmetler yapıldı? 03.11.2021 | 11:43
02:48
İşte 19 yıllık AK Parti döneminde yapılan yatırımlar 03.11.2021 | 11:49
01:48
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti 03.11.2021 | 09:46
01:30
Hava Durumu 03-11-2021 03.11.2021 | 08:00
51:28
MHP Lideri Devlet Bahçeli: CHP'nin 'Gizli Gündemini' ifşa edeceğiz 02.11.2021 | 11:33
09:55
02:07
Diyarbakır'da FETÖ'ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02.11.2021 | 09:53
01:30
Hava Durumu 02-11-2021 02.11.2021 | 08:00
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