Video Türkiye Hava Durumu 07-06-2021

Hava Durumu 07-06-2021

Hava Durumu 07-06-2021
07.06.2021 | 08:00

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye tüketenden üreten ülkeye doğru ilerliyor" 07.06.2021 | 11:20
Hava Durumu 07-06-2021 01:30
Hava Durumu 07-06-2021 07.06.2021 | 08:00
6 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! 01:08
6 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! 06.06.2021 | 19:54
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 maddelik müsilaj eylem planını açıkladı! 06.06.2021 | 18:04
Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu | Video 04:57
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Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama 05.06.2021 | 14:19
Siyasette ihanet tartışması! Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı? 12:22
Siyasette ihanet tartışması! Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı? 05.06.2021 | 12:33
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan skandal açıklama! Çocuk katili İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu 05.06.2021 | 12:45
Eski CHP milletvekili emekli albay Dursun Çiçek'ten canlı yayında yeni HDP itirafı! 00:46
Eski CHP milletvekili emekli albay Dursun Çiçek'ten canlı yayında yeni HDP itirafı! 05.06.2021 | 09:01
Hava Durumu 05-06-2021 01:30
Hava Durumu 05-06-2021 05.06.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta yeni doğalgaz rezervi müjdesini açıkladı 04:18
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta yeni doğalgaz rezervi müjdesini açıkladı 04.06.2021 | 20:33
Başkan Erdoğan’dan yeni doğalgaz rezervi müjdesi açıklaması! Başkan Erdoğan’dan tarihi müjde... 04:31
Başkan Erdoğan’dan yeni doğalgaz rezervi müjdesi açıklaması! Başkan Erdoğan’dan tarihi müjde... 04.06.2021 | 18:58
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı 02:57
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı 04.06.2021 | 15:20

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