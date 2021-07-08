Hava Durumu 08-07-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 08-07-2021 08.07.2021 | 08:00
43:22
10:29
SON DAKİKA: ABD'ye rapor tepkisi! "Türkiye sicili en temiz ülkedir" 07.07.2021 | 16:09
03:01
Muş'ta evlat nöbetindeki anneden HDP'ye tepki 07.07.2021 | 14:35
00:37
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı 07.07.2021 | 10:44
01:22
01:30
Hava Durumu 07-07-2021 07.07.2021 | 08:00
00:29
42:13
MHP Lideri Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 06.07.2021 | 11:25
01:30
Hava Durumu 06-07-2021 06.07.2021 | 08:00
41:15
01:20
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması 05.07.2021 | 19:32
01:20
01:20
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması 05.07.2021 | 19:10
15:04
00:11
Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı | Video 05.07.2021 | 15:21
16:19
01:20
02:56