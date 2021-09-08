Video Türkiye Hava Durumu 08-09-2021

Hava Durumu 08-09-2021

Hava Durumu 08-09-2021
08.09.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı 01:47
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı 08.09.2021 | 09:00
Hava Durumu 08-09-2021 01:30
Hava Durumu 08-09-2021 08.09.2021 | 08:00
TURKOVAC’tan güzel haber; aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi | Video 03:09
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Hava Durumu 07-09-2021 01:30
Hava Durumu 07-09-2021 07.09.2021 | 08:00
Gençler Cumhurbaşkanı için besteledi 02:02
Gençler Cumhurbaşkanı için besteledi 06.09.2021 | 13:46
Kastamonu’dan gelen komandolar ant içip Sinop Ayancık’a veda etti 03:59
Kastamonu'dan gelen komandolar ant içip Sinop Ayancık’a veda etti 06.09.2021 | 12:22
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim mesajı: Kararlıyız... 06.09.2021 | 11:56
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SON DAKİKA: Okullarda yüz yüze eğitim başladı! Yüz yüze eğitimde hangi koronavirüs tedbirleri uygulanıyor? CANLI YAYIN 06.09.2021 | 10:05
Hava Durumu 06-09-2021 01:30
Hava Durumu 06-09-2021 06.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 05-09-2021 01:30
Hava Durumu 05-09-2021 05.09.2021 | 08:00
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar 13:03
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar 04.09.2021 | 15:40
Türk Hava Kuvvetleri, NATO’ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı 00:26
Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı 04.09.2021 | 14:55
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ’Salarha Tüneli’ni hizmete açtı: Rize’de 70 yıllık hayal gerçek oldu 37:58
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 'Salarha Tüneli'ni hizmete açtı: Rize'de 70 yıllık hayal gerçek oldu 04.09.2021 | 14:29
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Rize’de Alim Osman Yılmaz’ın cenaze namazına katıldı 09:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Rize'de Alim Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı 04.09.2021 | 13:07
SON DAKİKA: ’Üniversite kayıt’ için istenen belgeler belli oldu! Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılacak? 8 Eylül’e kadar... 03:12
SON DAKİKA: 'Üniversite kayıt' için istenen belgeler belli oldu! Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılacak? 8 Eylül'e kadar... 04.09.2021 | 10:34
Hava Durumu 04-09-2021 01:30
Hava Durumu 04-09-2021 04.09.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan’dan Rize’de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar 19:14
Başkan Erdoğan'dan Rize'de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 03.09.2021 | 17:03
JAK TİM’lerinin müthiş gösterisi 00:47
JAK TİM'lerinin müthiş gösterisi 03.09.2021 | 14:59
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20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanıyor! Başkan Erdoğan'dan törende önemli açıklamalar 03.09.2021 | 11:54
‘Hudut Namustur’ pankartını asan Ahmet Çakmak’tan İyi Partili Buğra Kavuncu açıklaması ’Para vadettiler’ 00:18
‘Hudut Namustur' pankartını asan Ahmet Çakmak'tan İyi Partili Buğra Kavuncu açıklaması 'Para vadettiler' 03.09.2021 | 11:38

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