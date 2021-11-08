Video Türkiye Hava Durumu 08-11-2021
Hava Durumu 08-11-2021

Hava Durumu 08-11-2021

08.11.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Şehit yakınına küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi? 19:04
Şehit yakınına küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi? 08.11.2021 | 12:31
Diyarbakır’da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu 02:48
Diyarbakır’da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu 08.11.2021 | 12:19
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan’da Zafer Günü törenine katıldı 05:21
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'da Zafer Günü törenine katıldı 08.11.2021 | 09:56
İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın ’bacısına’ küfrettiği şehit ailesinden açıklama 03:51
İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 'bacısına' küfrettiği şehit ailesinden açıklama 08.11.2021 | 09:39
Hava Durumu 08-11-2021 01:30
Hava Durumu 08-11-2021 08.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 07-11-2021 01:30
Hava Durumu 07-11-2021 07.11.2021 | 08:00
Afyonkarahisar’da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 yaralı 01:57
Afyonkarahisar'da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 yaralı 06.11.2021 | 21:34
İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti! Şehidin annesi: Onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor 01:53
İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti! Şehidin annesi: Onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor 06.11.2021 | 21:00
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projemizi, 2023’te tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz 01:56
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projemizi, 2023'te tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz 06.11.2021 | 20:30
Batman’dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi 00:53
Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi 06.11.2021 | 19:19
Çınar Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverler ’USTALAR’ sergisinde buluştu 00:30
Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverler 'USTALAR' sergisinde buluştu 06.11.2021 | 19:08
Başkan Erdoğan’dan Batman’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 32:23
Başkan Erdoğan'dan Batman'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 06.11.2021 | 17:03
SON DAKİKA: TOGG’dan heyecanlandıran test videosu 00:19
SON DAKİKA: TOGG'dan heyecanlandıran test videosu 06.11.2021 | 16:30
Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı’na tırmandı 01:03
Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı’na tırmandı 06.11.2021 | 15:08
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES projesi Başkan Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. 09:00
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES projesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. 06.11.2021 | 14:52
Başkan Erdoğan Ilısu Barajı’nın açılışında konuştu: Mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır 19:17
Başkan Erdoğan Ilısu Barajı'nın açılışında konuştu: Mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır 06.11.2021 | 14:44
Diyarbakır’da evlat nöbetindeki baba Türkkan’ı istifaya davet ediyoruz 01:07
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba "Türkkan'ı istifaya davet ediyoruz" 06.11.2021 | 14:06
Muhalefet ne yapmaya çalışıyor? Bingöl’de şehit yakınlarına küfür... Büyükelçilere Türkiye’yi şikayet eden mektup... 28:32
Muhalefet ne yapmaya çalışıyor? Bingöl'de şehit yakınlarına küfür... Büyükelçilere Türkiye'yi şikayet eden mektup... 06.11.2021 | 12:47
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’den İyi Partili Türkkan’a istifa çağrısı 01:26
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’den İyi Partili Türkkan’a istifa çağrısı 06.11.2021 | 12:13
Muğla’da orman şehitleri adına hatıra ormanı 00:52
Muğla'da orman şehitleri adına hatıra ormanı 06.11.2021 | 11:13

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