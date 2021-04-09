Hava Durumu 09-04-2021
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01:30
Hava Durumu 09-04-2021 09.04.2021 | 08:00
29:05
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel açıklamalar! 08.04.2021 | 17:00
05:54
05:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Megabank fikri yapılabilir" 08.04.2021 | 12:44
14:09
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 08.04.2021 | 12:36
03:54
01:30
Hava Durumu 08-04-2021 08.04.2021 | 08:00
18:44
01:30:52
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kanal İstanbul hazırlıkları tamam" 07.04.2021 | 13:43
04:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal sen bunları yapmış adamsın..." 07.04.2021 | 13:28
03:21
06:38
00:50
Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı | Video 06.04.2021 | 11:36
45:06
01:30
Hava Durumu 06-04-2021 06.04.2021 | 08:00
19:26
00:29
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