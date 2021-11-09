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OTOMATİK OYNAT
02:04
42:22
MHP Lideri Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 09.11.2021 | 11:29
04:40
17:45
01:30
Hava Durumu 09-11-2021 09.11.2021 | 08:00
19:04
02:48
05:21
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'da Zafer Günü törenine katıldı 08.11.2021 | 09:56
03:51
01:30
Hava Durumu 08-11-2021 08.11.2021 | 08:00
01:30
Hava Durumu 07-11-2021 07.11.2021 | 08:00
01:57
Afyonkarahisar'da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 yaralı 06.11.2021 | 21:34
01:53
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Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi 06.11.2021 | 19:19
00:30
Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverler 'USTALAR' sergisinde buluştu 06.11.2021 | 19:08
32:23
Başkan Erdoğan'dan Batman'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 06.11.2021 | 17:03
00:19
SON DAKİKA: TOGG'dan heyecanlandıran test videosu 06.11.2021 | 16:30
01:03
Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı’na tırmandı 06.11.2021 | 15:08