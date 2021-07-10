Hava Durumu 10-07-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 10-07-2021 10.07.2021 | 08:00
05:56
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Diyarbakır Anneleri ile buluştu 09.07.2021 | 16:05
02:05
Başkan Erdoğan "Terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre ettiler" 09.07.2021 | 15:10
29:32
07:33
Başkan Erdoğan "Diyarbakır'a sadece açılış yapmaya gelmedik" 09.07.2021 | 14:51
03:41
01:27
01:22
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru! Etkisiz hale getirildiler 09.07.2021 | 11:11
01:30
Hava Durumu 09-07-2021 09.07.2021 | 08:00
03:15
Mehmet Aydın'ın abisi Uruguay'da gözaltına alındı 08.07.2021 | 20:38
23:06
05:03
05:09
Başkan Erdoğan "Bu tuzağı bozduk" 08.07.2021 | 12:39
01:30
Hava Durumu 08-07-2021 08.07.2021 | 08:00
43:22
10:29
SON DAKİKA: ABD'ye rapor tepkisi! "Türkiye sicili en temiz ülkedir" 07.07.2021 | 16:09
03:01
Muş'ta evlat nöbetindeki anneden HDP'ye tepki 07.07.2021 | 14:35
00:37
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı 07.07.2021 | 10:44
01:22
01:30
Hava Durumu 07-07-2021 07.07.2021 | 08:00