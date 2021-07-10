Video Türkiye Hava Durumu 10-07-2021

Hava Durumu 10-07-2021

Hava Durumu 10-07-2021
10.07.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 10-07-2021 01:30
Hava Durumu 10-07-2021 10.07.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Diyarbakır Anneleri ile buluştu 05:56
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Diyarbakır Anneleri ile buluştu 09.07.2021 | 16:05
Başkan Erdoğan Terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre ettiler 02:05
Başkan Erdoğan "Terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre ettiler" 09.07.2021 | 15:10
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar 29:32
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar 09.07.2021 | 14:59
Başkan Erdoğan Diyarbakır'a sadece açılış yapmaya gelmedik 07:33
Başkan Erdoğan "Diyarbakır'a sadece açılış yapmaya gelmedik" 09.07.2021 | 14:51
MSB'den, Polonya hava sahasında icra edilecek 'Geliştirilmiş Hava Polisliği' ile ilgili video 03:41
MSB'den, Polonya hava sahasında icra edilecek 'Geliştirilmiş Hava Polisliği' ile ilgili video 09.07.2021 | 13:45
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Diyarbakır'da! PKK'nın yaktığı Kurşunlu Camii açılıyor 01:27
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Diyarbakır'da! PKK'nın yaktığı Kurşunlu Camii açılıyor 09.07.2021 | 11:39
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru! Etkisiz hale getirildiler 01:22
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru! Etkisiz hale getirildiler 09.07.2021 | 11:11
Hava Durumu 09-07-2021 01:30
Hava Durumu 09-07-2021 09.07.2021 | 08:00
Mehmet Aydın'ın abisi Uruguay'da gözaltına alındı 03:15
Mehmet Aydın'ın abisi Uruguay'da gözaltına alındı 08.07.2021 | 20:38
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar 23:06
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar 08.07.2021 | 12:46
Başkan Erdoğan Yurt dışı altınlarımızı getirdik, ekonomimizi saldırılara karşı güçlendirdik 05:03
Başkan Erdoğan "Yurt dışı altınlarımızı getirdik, ekonomimizi saldırılara karşı güçlendirdik" 08.07.2021 | 12:42
Başkan Erdoğan Bu tuzağı bozduk 05:09
Başkan Erdoğan "Bu tuzağı bozduk" 08.07.2021 | 12:39
Hava Durumu 08-07-2021 01:30
Hava Durumu 08-07-2021 08.07.2021 | 08:00
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sonrası önemli açıklamalar 43:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sonrası önemli açıklamalar 07.07.2021 | 16:19
SON DAKİKA: ABD'ye rapor tepkisi! Türkiye sicili en temiz ülkedir 10:29
SON DAKİKA: ABD'ye rapor tepkisi! "Türkiye sicili en temiz ülkedir" 07.07.2021 | 16:09
Muş'ta evlat nöbetindeki anneden HDP'ye tepki 03:01
Muş'ta evlat nöbetindeki anneden HDP'ye tepki 07.07.2021 | 14:35
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı 00:37
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı 07.07.2021 | 10:44
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdarıoğlu'na flaş çağrı! Millet sana hak verirse... 01:22
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdarıoğlu'na flaş çağrı! "Millet sana hak verirse..." 07.07.2021 | 11:09
Hava Durumu 07-07-2021 01:30
Hava Durumu 07-07-2021 07.07.2021 | 08:00

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