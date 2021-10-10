Video Türkiye Hava Durumu 10-10-2021
Hava Durumu 10-10-2021

Hava Durumu 10-10-2021

10.10.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 10-10-2021 01:30
Hava Durumu 10-10-2021 10.10.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan’ın unutamadığı o pankart: Hala hatıramdadır... 02:06
Başkan Erdoğan'ın unutamadığı o pankart: Hala hatıramdadır... 09.10.2021 | 16:33
Başkan Erdoğan’dan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde önemli açıklamalar 16:11
Başkan Erdoğan'dan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde önemli açıklamalar 09.10.2021 | 16:28
Başkan Erdoğan’dan Adana’da temel atma ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 28:36
Başkan Erdoğan'dan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 09.10.2021 | 14:34
Bakan Çavuşoğlu’ndan Biden’ın mektubuna çok sert tepki: ABD yanlış politikalarından vazgeçsin! 01:32
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın mektubuna çok sert tepki: ABD yanlış politikalarından vazgeçsin! 09.10.2021 | 13:46
Bakan Varank doğalgaz hatlarındaki arızaları tespit eden ’Robot Göz’ün görüntülerini paylaştı 03:31
Bakan Varank doğalgaz hatlarındaki arızaları tespit eden 'Robot Göz'ün görüntülerini paylaştı 09.10.2021 | 11:08
Mehmetçik Barış Pınarı Harekatının sembol ismi Suriyeli Pınar’ı unutmadı 04:33
Mehmetçik Barış Pınarı Harekatının sembol ismi Suriyeli Pınar’ı unutmadı 09.10.2021 | 09:15
Hava Durumu 09-10-2021 01:30
Hava Durumu 09-10-2021 09.10.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Eyüp Sultan Camii’nde kıldıktan sonra kabir ziyaretlerinde bulundu 01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldıktan sonra kabir ziyaretlerinde bulundu 08.10.2021 | 15:27
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’dan açıklama 11:32
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'dan açıklama 08.10.2021 | 15:15
MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaştı | Video 01:29
MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaştı | Video 08.10.2021 | 14:01
Hava Durumu 08-10-2021 01:30
Hava Durumu 08-10-2021 08.10.2021 | 08:00
Gece vakti yüzüne kimyasal madde dökmüştü! O saplantılı aşık yakalandı 00:23
Gece vakti yüzüne kimyasal madde dökmüştü! O saplantılı aşık yakalandı 07.10.2021 | 23:45
HDP’yi ziyaret eden İsveçli heyet terörist başının önünde poz verdi 01:43
HDP'yi ziyaret eden İsveçli heyet terörist başının önünde poz verdi 07.10.2021 | 23:06
Başkan Erdoğan 10 yıl önce bugün annesi Tenzile Erdoğan’ı kaybetti 04:12
Başkan Erdoğan 10 yıl önce bugün annesi Tenzile Erdoğan’ı kaybetti 07.10.2021 | 21:23
Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi 03:31
Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi 07.10.2021 | 16:27
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3600 ek gösterge açıklaması ’Önümüzdeki yıl sonuna kadar bitecek’ 03:04
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması 'Önümüzdeki yıl sonuna kadar bitecek' 07.10.2021 | 12:47
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’doktor raporu’ yanıtı 05:57
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'doktor raporu' yanıtı 07.10.2021 | 12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar 22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar 07.10.2021 | 12:38
Hava Durumu 07-10-2021 01:30
Hava Durumu 07-10-2021 07.10.2021 | 08:00

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