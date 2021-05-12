Hava Durumu 12-05-2021
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 12-05-2021 12.05.2021 | 08:00
08:49
01:30
Hava Durumu 11-05-2021 11.05.2021 | 08:00
02:16
SON DAKİKA: Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa selası 10.05.2021 | 13:21
39:08
05:29
NATO Tatbikatına katılacak olan askerler yola çıktı | Video 10.05.2021 | 08:24
01:30
Hava Durumu 10-05-2021 10.05.2021 | 08:00
01:30
Hava Durumu 09-05-2021 09.05.2021 | 08:00
50:01
01:55
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme takvimi' açıklaması! 08.05.2021 | 14:12
06:27
01:30
Hava Durumu 08-05-2021 08.05.2021 | 08:00
15:14
02:06
02:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşının 2.dozunu oldu. 07.05.2021 | 21:27
02:07
12:36
00:40
01:30
Hava Durumu 07-05-2021 07.05.2021 | 08:00