Video Türkiye Hava Durumu 12-07-2021

Hava Durumu 12-07-2021

Hava Durumu 12-07-2021
12.07.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 12-07-2021 01:30
Hava Durumu 12-07-2021 12.07.2021 | 08:00
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Gelibolu'da incelemelerde bulundu 00:31
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Gelibolu'da incelemelerde bulundu 12.07.2021 | 01:44
CHP’den FETÖ’ye ‘KHK’ teminatı 01:49
CHP’den FETÖ’ye ‘KHK’ teminatı 11.07.2021 | 22:27
İstanbul'un göbeğinde tepki çeken olay! İran uyruklu kadın Türk bayrağını yırttı, ortalık karıştı 00:38
İstanbul'un göbeğinde tepki çeken olay! İran uyruklu kadın Türk bayrağını yırttı, ortalık karıştı 11.07.2021 | 19:44
'Türk Yıldızları' Kayseri semalarında görsel şölen yaşattı | Video 05:00
'Türk Yıldızları' Kayseri semalarında görsel şölen yaşattı | Video 11.07.2021 | 15:13
Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü 'SANCAK' | Video 00:43
Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü 'SANCAK' | Video 11.07.2021 | 13:19
15 Temmuz'un en genç şehidi... Henüz 17 yaşındaydı. Mahir Ayabak'ın ailesi o geceyi anlattı | Video 19:23
15 Temmuz'un en genç şehidi... Henüz 17 yaşındaydı. Mahir Ayabak'ın ailesi o geceyi anlattı | Video 11.07.2021 | 12:49
Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili birleştirildi mi? İşte cevabı | Video 02:05
Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili birleştirildi mi? İşte cevabı | Video 11.07.2021 | 10:36
Tarihi Kağıthane Treni Ağustos'ta raylarda | Video 04:40
Tarihi Kağıthane Treni Ağustos'ta raylarda | Video 11.07.2021 | 09:42
Üsküdar'da savaş gemilerinin oluşturduğu sert dalgalar kafeyi sular altında bıraktı | Video 03:33
Üsküdar'da savaş gemilerinin oluşturduğu sert dalgalar kafeyi sular altında bıraktı | Video 11.07.2021 | 09:19
Hava Durumu 11-07-2021 01:30
Hava Durumu 11-07-2021 11.07.2021 | 08:00
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Rauf Biçer'e Almanya'daki bir şahıstan susmaları karşılığında 300.000 TL'lik teklif! 01:29
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Rauf Biçer'e Almanya'daki bir şahıstan susmaları karşılığında 300.000 TL'lik teklif! 10.07.2021 | 23:59
Emine Erdoğan, devlet korumasındaki çocukların hazırladığı tiyatro gösterisini izledi 00:21
Emine Erdoğan, devlet korumasındaki çocukların hazırladığı tiyatro gösterisini izledi 10.07.2021 | 21:21
Kızı terör örgütünden kurtulan Diyarbakır annesinden Başkan Erdoğan'a Sayende gücü buluyoruz 01:20
Kızı terör örgütünden kurtulan Diyarbakır annesinden Başkan Erdoğan'a "Sayende gücü buluyoruz" 10.07.2021 | 18:19
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki Fatma Akkuş Mutlu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım 02:02
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki Fatma Akkuş "Mutlu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım" 10.07.2021 | 17:59
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi sona erdi! Heyetler arası görüşmeye geçildi 02:14
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi sona erdi! Heyetler arası görüşmeye geçildi 10.07.2021 | 16:59
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor 03:50
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor 10.07.2021 | 15:38
Evlat nöbeti tutan iki ailenin daha çocukları teslim oldu 02:09
Evlat nöbeti tutan iki ailenin daha çocukları teslim oldu 10.07.2021 | 12:25
Yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR O+ seri üretime geçiyor 00:55
Yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR O+ seri üretime geçiyor 10.07.2021 | 11:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlat nöbetindeki 'Diyarbakır Anneleri'ni ziyaretinden görüntüler 02:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlat nöbetindeki 'Diyarbakır Anneleri'ni ziyaretinden görüntüler 10.07.2021 | 10:08

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