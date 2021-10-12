Video Türkiye Hava Durumu 12-10-2021
Hava Durumu 12-10-2021

Hava Durumu 12-10-2021

12.10.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 12-10-2021 01:30
Hava Durumu 12-10-2021 12.10.2021 | 08:00
Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki 01:29
Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki 11.10.2021 | 15:41
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı 00:09
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı 11.10.2021 | 15:35
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TBMM’de konuştu: Rezervler güçlü artış gösteriyor 18:53
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TBMM'de konuştu: Rezervler güçlü artış gösteriyor 11.10.2021 | 15:29
Başkan Erdoğan’dan 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi’nin Açılış Töreni’nde açıklamalar 21:14
Başkan Erdoğan'dan 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni’nde açıklamalar 11.10.2021 | 14:48
Suriyeli mülteciler evlerine dönüyor: Türkiye ikinci vatanımız! 00:22
Suriyeli mülteciler evlerine dönüyor: Türkiye ikinci vatanımız! 11.10.2021 | 10:15
Hava Durumu 11-10-2021 01:30
Hava Durumu 11-10-2021 11.10.2021 | 08:00
Nahçıvan’da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi 00:23
Nahçıvan’da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi 10.10.2021 | 16:55
Drone avcısı ’Fedai’ ilk uçuşa hazırlanıyor | Video 02:40
Drone avcısı 'Fedai' ilk uçuşa hazırlanıyor | Video 10.10.2021 | 13:43
Hava Durumu 10-10-2021 01:30
Hava Durumu 10-10-2021 10.10.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan’ın unutamadığı o pankart: Hala hatıramdadır... 02:06
Başkan Erdoğan'ın unutamadığı o pankart: Hala hatıramdadır... 09.10.2021 | 16:33
Başkan Erdoğan’dan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde önemli açıklamalar 16:11
Başkan Erdoğan'dan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde önemli açıklamalar 09.10.2021 | 16:28
Başkan Erdoğan’dan Adana’da temel atma ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 28:36
Başkan Erdoğan'dan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 09.10.2021 | 14:34
Bakan Çavuşoğlu’ndan Biden’ın mektubuna çok sert tepki: ABD yanlış politikalarından vazgeçsin! 01:32
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın mektubuna çok sert tepki: ABD yanlış politikalarından vazgeçsin! 09.10.2021 | 13:46
Bakan Varank doğalgaz hatlarındaki arızaları tespit eden ’Robot Göz’ün görüntülerini paylaştı 03:31
Bakan Varank doğalgaz hatlarındaki arızaları tespit eden 'Robot Göz'ün görüntülerini paylaştı 09.10.2021 | 11:08
Mehmetçik Barış Pınarı Harekatının sembol ismi Suriyeli Pınar’ı unutmadı 04:33
Mehmetçik Barış Pınarı Harekatının sembol ismi Suriyeli Pınar’ı unutmadı 09.10.2021 | 09:15
Hava Durumu 09-10-2021 01:30
Hava Durumu 09-10-2021 09.10.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Eyüp Sultan Camii’nde kıldıktan sonra kabir ziyaretlerinde bulundu 01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldıktan sonra kabir ziyaretlerinde bulundu 08.10.2021 | 15:27
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’dan açıklama 11:32
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'dan açıklama 08.10.2021 | 15:15
MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaştı | Video 01:29
MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaştı | Video 08.10.2021 | 14:01

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