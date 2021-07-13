Hava Durumu 13-07-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 13-07-2021 13.07.2021 | 08:00
00:12
Kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı 12.07.2021 | 23:33
01:20
Bursa'da rehine krizi! Özel harekat polisleri 2 kız kardeşi kurtardı 12.07.2021 | 23:29
00:25
Türk bayrağını çöpe atan kadın güvenlik kamerasına yakalandı 12.07.2021 | 22:25
00:12
Ünlü AVM’de skandal Çocuğu tekmeleyip yere savurdu 12.07.2021 | 22:20
06:36
01:34
28:54
01:31
00:51
Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı 12.07.2021 | 18:50
01:31
02:09
Akıncı Üssü davasında son dakika gelişmesi: Gerekçeli karar açıklandı 12.07.2021 | 17:48
26:58
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar 12.07.2021 | 15:51
01:46
Başkan Erdoğan "Utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor" 12.07.2021 | 15:49
00:22
01:30
Hava Durumu 12-07-2021 12.07.2021 | 08:00
00:31
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Gelibolu'da incelemelerde bulundu 12.07.2021 | 01:44
01:49
CHP’den FETÖ’ye ‘KHK’ teminatı 11.07.2021 | 22:27
00:38
05:00
'Türk Yıldızları' Kayseri semalarında görsel şölen yaşattı | Video 11.07.2021 | 15:13