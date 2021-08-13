Video Türkiye Hava Durumu 13-08-2021

Hava Durumu 13-08-2021

Hava Durumu 13-08-2021
13.08.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’a gidiyor 02:37
Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor 13.08.2021 | 10:32
Hava Durumu 13-08-2021 01:30
Hava Durumu 13-08-2021 13.08.2021 | 08:00
Van’da sınırda asker ve özel harekat timleri, kent merkezinde polis göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor 07:46
Van'da sınırda asker ve özel harekat timleri, kent merkezinde polis göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor 12.08.2021 | 14:40
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SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde helikopterle tahliye anı kamerada 12.08.2021 | 12:46
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SON DAKİKA: Hükümetin memur maaş zam teklifi belli oldu! 12.08.2021 | 11:59
Sığınmacılarla ilgili iddialar ve gerçekler 03:59
Sığınmacılarla ilgili iddialar ve gerçekler 12.08.2021 | 10:46
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Hava Durumu 12-08-2021 01:30
Hava Durumu 12-08-2021 12.08.2021 | 08:00
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Hava Durumu 11-08-2021 01:30
Hava Durumu 11-08-2021 11.08.2021 | 08:00
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Türkiye'ye dönen Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmenli'den Alltın Madalya açıklaması 10.08.2021 | 09:45
Hava Durumu 10-08-2021 01:30
Hava Durumu 10-08-2021 10.08.2021 | 08:00
Gri listeden aranan terörist İstanbul Avcılar’da yakalandı 00:54
Gri listeden aranan terörist İstanbul Avcılar’da yakalandı 09.08.2021 | 15:02

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