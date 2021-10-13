Video Türkiye Hava Durumu 13-10-2021
Hava Durumu 13-10-2021

Hava Durumu 13-10-2021

13.10.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 13-10-2021 01:30
Hava Durumu 13-10-2021 13.10.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz 05:44
Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz 12.10.2021 | 15:07
SON DAKİKA: Fethi Sekin’i şehit etmişlerdi! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı... 02:22
SON DAKİKA: Fethi Sekin'i şehit etmişlerdi! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı... 12.10.2021 | 12:06
SON DAKİKA! Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular: Ya evet de ya da hayır! Boş kağıt verirsen... 41:40
SON DAKİKA! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na zor sorular: Ya evet de ya da hayır! Boş kağıt verirsen... 12.10.2021 | 11:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız” 05:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız” 12.10.2021 | 09:57
İstanbul’da birliğindeki odasında ölü bulunan Bilgisayar Mühendisi Teğmen Yaşar Eskicioğlu Nazilli’de toprağa verildi 05:25
İstanbul'da birliğindeki odasında ölü bulunan Bilgisayar Mühendisi Teğmen Yaşar Eskicioğlu Nazilli'de toprağa verildi 12.10.2021 | 09:16
9 ay süren takibin ardından 28 ilde  eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 01:36
9 ay süren takibin ardından 28 ilde  eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 12.10.2021 | 09:04
SON DAKİKA: FETÖ’nün kriptolarına operasyon: Aralarında TSK ve Emniyet mahrem imamları da var! 01:24
SON DAKİKA: FETÖ’nün kriptolarına operasyon: Aralarında TSK ve Emniyet mahrem imamları da var! 12.10.2021 | 09:02
Hava Durumu 12-10-2021 01:30
Hava Durumu 12-10-2021 12.10.2021 | 08:00
Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki 01:29
Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki 11.10.2021 | 15:41
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı 00:09
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı 11.10.2021 | 15:35
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TBMM’de konuştu: Rezervler güçlü artış gösteriyor 18:53
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TBMM'de konuştu: Rezervler güçlü artış gösteriyor 11.10.2021 | 15:29
Başkan Erdoğan’dan 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi’nin Açılış Töreni’nde açıklamalar 21:14
Başkan Erdoğan'dan 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni’nde açıklamalar 11.10.2021 | 14:48
Suriyeli mülteciler evlerine dönüyor: Türkiye ikinci vatanımız! 00:22
Suriyeli mülteciler evlerine dönüyor: Türkiye ikinci vatanımız! 11.10.2021 | 10:15
Hava Durumu 11-10-2021 01:30
Hava Durumu 11-10-2021 11.10.2021 | 08:00
Nahçıvan’da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi 00:23
Nahçıvan’da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi 10.10.2021 | 16:55
Drone avcısı ’Fedai’ ilk uçuşa hazırlanıyor | Video 02:40
Drone avcısı 'Fedai' ilk uçuşa hazırlanıyor | Video 10.10.2021 | 13:43
Hava Durumu 10-10-2021 01:30
Hava Durumu 10-10-2021 10.10.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan’ın unutamadığı o pankart: Hala hatıramdadır... 02:06
Başkan Erdoğan'ın unutamadığı o pankart: Hala hatıramdadır... 09.10.2021 | 16:33
Başkan Erdoğan’dan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde önemli açıklamalar 16:11
Başkan Erdoğan'dan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde önemli açıklamalar 09.10.2021 | 16:28

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