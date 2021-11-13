Video Türkiye Hava Durumu 13-11-2021
Hava Durumu 13-11-2021

Hava Durumu 13-11-2021

13.11.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 13-11-2021 01:30
Hava Durumu 13-11-2021 13.11.2021 | 08:00
Bakan Soylu AFAD’ın mobil uygulamasını tanıttı 02:34
Bakan Soylu AFAD'ın mobil uygulamasını tanıttı 12.11.2021 | 23:32
Kayseri’de sağlık çalışanına saldırı! İstediği ilacı yazmayınca darbetti 01:47
Kayseri'de sağlık çalışanına saldırı! İstediği ilacı yazmayınca darbetti 12.11.2021 | 23:17
Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda mehter takımının çaldığı marşı dinledi 02:14
Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda mehter takımının çaldığı marşı dinledi 12.11.2021 | 22:15
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan Türk dünyasının lideri 01:54
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan Türk dünyasının lideri 12.11.2021 | 21:57
Başkan Erdoğan’ın konutunu görüntüleyen İsrailliler tutuklandı 00:18
Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailliler tutuklandı 12.11.2021 | 20:20
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu 15:44
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu 12.11.2021 | 18:11
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye bizi yalnız bırakmadı 21:39
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Türkiye bizi yalnız bırakmadı" 12.11.2021 | 15:37
Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız... 18:21
Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız... 12.11.2021 | 15:17
SON DAKİKA: Türk dünyası liderleri İstanbul’da: Başkan Erdoğan açılışa katıldı 05:14
SON DAKİKA: Türk dünyası liderleri İstanbul'da: Başkan Erdoğan açılışa katıldı 12.11.2021 | 11:21
Hava Durumu 12-11-2021 01:30
Hava Durumu 12-11-2021 12.11.2021 | 08:00
SON DAKİKA: 2022 Asgari Ücret hesabı nasıl olacak? Canlı yayında 2022 Asgari Ücret zammı açıklaması: Yüzde kaç bekleniyor? 03:04
SON DAKİKA: 2022 Asgari Ücret hesabı nasıl olacak? Canlı yayında 2022 Asgari Ücret zammı açıklaması: Yüzde kaç bekleniyor? 11.11.2021 | 16:55
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Urban’ı törenle karşıladı 10:13
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Urban'ı törenle karşıladı 11.11.2021 | 16:35
Bursa İnegöl’de, park halindeki iki kamyonun dorsesi alev alev yandı 01:34
Bursa İnegöl'de, park halindeki iki kamyonun dorsesi alev alev yandı 11.11.2021 | 09:04
Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi 00:30
Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi 11.11.2021 | 09:44
Hatay’da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı | Video 01:19
Hatay’da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı | Video 11.11.2021 | 09:19
Hava Durumu 11-11-2021 01:30
Hava Durumu 11-11-2021 11.11.2021 | 08:00
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil SABAH TV’ye açıkladı Düğmeye basıldı 07:40
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil SABAH TV’ye açıkladı "Düğmeye basıldı" 10.11.2021 | 18:44
Türkiye bu teknolojilerde en büyük ihracatçı oldu: 2 yeni SİHA geliyor! 02:39
Türkiye bu teknolojilerde en büyük ihracatçı oldu: 2 yeni SİHA geliyor! 10.11.2021 | 17:07
Hava Durumu 10-11-2021 01:30
Hava Durumu 10-11-2021 10.11.2021 | 08:00

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