Video Türkiye Hava Durumu 14-08-2021

Hava Durumu 14-08-2021

Hava Durumu 14-08-2021
14.08.2021 | 08:00

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Sinop Ayancık’ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 03:26
Sinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 14.08.2021 | 09:16
Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40’a yükseldi CANLI YAYIN 07:18
Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40'a yükseldi CANLI YAYIN 14.08.2021 | 09:08
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 01:46
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 14.08.2021 | 09:21
Hava Durumu 14-08-2021 01:30
Hava Durumu 14-08-2021 14.08.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı! Sel felaketinde hayatını kaybedenlere veda 10:35
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı! Sel felaketinde hayatını kaybedenlere veda 13.08.2021 | 15:44
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sel felaketin yaşandığı bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaştı 01:55
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sel felaketin yaşandığı bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaştı 13.08.2021 | 12:42
Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’a gidiyor 02:37
Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor 13.08.2021 | 10:32
Hava Durumu 13-08-2021 01:30
Hava Durumu 13-08-2021 13.08.2021 | 08:00
Van’da sınırda asker ve özel harekat timleri, kent merkezinde polis göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor 07:46
Van'da sınırda asker ve özel harekat timleri, kent merkezinde polis göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor 12.08.2021 | 14:40
SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketinde helikopterle tahliye anı kamerada 43:46
SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde helikopterle tahliye anı kamerada 12.08.2021 | 12:46
SON DAKİKA: Hükümetin memur maaş zam teklifi belli oldu! 12:38
SON DAKİKA: Hükümetin memur maaş zam teklifi belli oldu! 12.08.2021 | 11:59
Sığınmacılarla ilgili iddialar ve gerçekler 03:59
Sığınmacılarla ilgili iddialar ve gerçekler 12.08.2021 | 10:46
Mehmetçiğin mermisi yüksek kapasiteli şarjörle ikiye katlandı | Video 00:51
Mehmetçiğin mermisi yüksek kapasiteli şarjörle ikiye katlandı | Video 12.08.2021 | 09:41
Hava Durumu 12-08-2021 01:30
Hava Durumu 12-08-2021 12.08.2021 | 08:00
2021 - 2022 kamu işçi maaş zammı belli oldu! Kim ne kadar zam aldı? 04:59
2021 - 2022 kamu işçi maaş zammı belli oldu! Kim ne kadar zam aldı? 11.08.2021 | 15:30
SON DAKİKA: Kastamonu’da selde dehşete düşüren görüntüler! 00:16
SON DAKİKA: Kastamonu'da selde dehşete düşüren görüntüler! 11.08.2021 | 15:20
SON DAKİKA: Sinop’ta selde dehşete düşüren anlar! Sel sularının evi yıkma anı kamerada... 01:13
SON DAKİKA: Sinop'ta selde dehşete düşüren anlar! Sel sularının evi yıkma anı kamerada... 11.08.2021 | 12:35
Sivas Zara’da Meral Akşener’i eleştiren vatandaşa saldırı 01:54
Sivas Zara'da Meral Akşener'i eleştiren vatandaşa saldırı 11.08.2021 | 10:34
Sinop’ta sel araçları sürükledi! Korku dolu anlar kamerada... 00:32
Sinop'ta sel araçları sürükledi! Korku dolu anlar kamerada... 11.08.2021 | 09:50
Hava Durumu 11-08-2021 01:30
Hava Durumu 11-08-2021 11.08.2021 | 08:00

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