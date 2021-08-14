Hava Durumu 14-08-2021
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OTOMATİK OYNAT
03:26
07:18
01:46
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 14.08.2021 | 09:21
01:30
Hava Durumu 14-08-2021 14.08.2021 | 08:00
10:35
01:55
02:37
Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor 13.08.2021 | 10:32
01:30
Hava Durumu 13-08-2021 13.08.2021 | 08:00
07:46
43:46
12:38
SON DAKİKA: Hükümetin memur maaş zam teklifi belli oldu! 12.08.2021 | 11:59
03:59
Sığınmacılarla ilgili iddialar ve gerçekler 12.08.2021 | 10:46
00:51
Mehmetçiğin mermisi yüksek kapasiteli şarjörle ikiye katlandı | Video 12.08.2021 | 09:41
01:30
Hava Durumu 12-08-2021 12.08.2021 | 08:00
04:59
2021 - 2022 kamu işçi maaş zammı belli oldu! Kim ne kadar zam aldı? 11.08.2021 | 15:30
00:16
SON DAKİKA: Kastamonu'da selde dehşete düşüren görüntüler! 11.08.2021 | 15:20
01:13
01:54
Sivas Zara'da Meral Akşener'i eleştiren vatandaşa saldırı 11.08.2021 | 10:34
00:32
Sinop'ta sel araçları sürükledi! Korku dolu anlar kamerada... 11.08.2021 | 09:50
01:30
Hava Durumu 11-08-2021 11.08.2021 | 08:00