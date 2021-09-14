Video Türkiye Hava Durumu 14-09-2021

Hava Durumu 14-09-2021

Hava Durumu 14-09-2021
14.09.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 14-09-2021 01:30
Hava Durumu 14-09-2021 14.09.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan: 2023 hedeflerimizi tıpkı milli mücadele gibi küresel senaryolara karşı başkaldırıdır 23:16
Başkan Erdoğan: 2023 hedeflerimizi tıpkı milli mücadele gibi küresel senaryolara karşı başkaldırıdır 13.09.2021 | 14:40
Ankara’nın binlerce yıllık gizemli piramitleri | Video 05:56
Ankara'nın binlerce yıllık gizemli piramitleri | Video 13.09.2021 | 12:20
Hava Durumu 13-09-2021 01:30
Hava Durumu 13-09-2021 13.09.2021 | 08:00
Fahrettin Altun’dan 12 Eylül paylaşımı: Demokrasimizin kara bir lekesi 03:31
Fahrettin Altun'dan 12 Eylül paylaşımı: Demokrasimizin kara bir lekesi 12.09.2021 | 23:52
Diyarbakır Sur Ulu Cami’de çifte ezan: ’Kıyamete kadar minarelerden eksik etmesin’ 06:19
Diyarbakır Sur Ulu Cami'de çifte ezan: 'Kıyamete kadar minarelerden eksik etmesin' 12.09.2021 | 20:35
İmamoğlu’nun özel kalemiyim dedi saldırdı! İBB’nin aracıyla hamile kadına dehşeti yaşattı 07:05
"İmamoğlu'nun özel kalemiyim" dedi saldırdı! İBB'nin aracıyla hamile kadına dehşeti yaşattı 12.09.2021 | 08:27
Hava Durumu 12-09-2021 01:30
Hava Durumu 12-09-2021 12.09.2021 | 08:00
Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı 03:21
Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı 11.09.2021 | 16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MÜSİAD’ın 26. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar 29:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar 11.09.2021 | 15:35
Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi 00:34
Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi 11.09.2021 | 13:24
İdlib’den acı haber geldi: 2 kahraman Mehmetçik şehit... 01:40
İdlib'den acı haber geldi: 2 kahraman Mehmetçik şehit... 11.09.2021 | 11:39
Son dakika: 28 Şubat davasında flaş gelişme! Genelkurmay harekete geçti 02:19
Son dakika: 28 Şubat davasında flaş gelişme! Genelkurmay harekete geçti 11.09.2021 | 11:37
Hava Durumu 11-09-2021 01:30
Hava Durumu 11-09-2021 11.09.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş’ta toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 36:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 10.09.2021 | 17:31
Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta! Kritik açıklamalar 33:46
Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Kritik açıklamalar 10.09.2021 | 16:02
CHP’li Edremit Belediyesi’nden skandal saygısızlık... Türk kadınını zincire vurdular! 04:17
CHP'li Edremit Belediyesi'nden skandal saygısızlık... Türk kadınını zincire vurdular! 10.09.2021 | 11:29
Hava Durumu 10-09-2021 01:30
Hava Durumu 10-09-2021 10.09.2021 | 08:00
Samsun’da esnaftan Meral Akşener’e ’Netanyahu’ tepkisi 02:23
Samsun’da esnaftan Meral Akşener’e 'Netanyahu' tepkisi 09.09.2021 | 13:07
Azerbaycan ve Türkiye’nin Laçın’daki ortak askeri tatbikatı devam ediyor | Video 00:56
Azerbaycan ve Türkiye’nin Laçın’daki ortak askeri tatbikatı devam ediyor | Video 09.09.2021 | 10:43

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