Video Türkiye Hava Durumu 14-10-2021
Hava Durumu 14-10-2021

Hava Durumu 14-10-2021

14.10.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 14-10-2021 01:30
Hava Durumu 14-10-2021 14.10.2021 | 08:00
İlçe Belediye Başkanından Büyükşehire çağrı! Beceremeyecekseniz yetkinizi devredin 00:15
İlçe Belediye Başkanından Büyükşehire çağrı! Beceremeyecekseniz yetkinizi devredin 14.10.2021 | 01:47
Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde gerilim yükseldi 02:45
Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde gerilim yükseldi 13.10.2021 | 23:44
Manipülasyon videosuyla TÜGVA nasıl hedef alındı? TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: Algı operasyonuyla karşı karşıyayız 04:13
Manipülasyon videosuyla TÜGVA nasıl hedef alındı? TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: Algı operasyonuyla karşı karşıyayız 13.10.2021 | 23:21
TÜGVA Başkanı’nın sözlerini çarpıttılar! Cevap gecikmedi: “Bu alçaklıktır! Hodri meydan!” 00:18
TÜGVA Başkanı’nın sözlerini çarpıttılar! Cevap gecikmedi: “Bu alçaklıktır! Hodri meydan!” 13.10.2021 | 23:04
Dayakçı öğretmen açığa alındı 00:15
Dayakçı öğretmen açığa alındı 13.10.2021 | 22:01
Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu kabul etti 01:00
Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti 13.10.2021 | 21:24
Nevşehir’de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı 01:17
Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı 13.10.2021 | 20:10
Oğlunu ikna edip planı kurdular! Kadıköy’de korkunç cinayet 00:44
Oğlunu ikna edip planı kurdular! Kadıköy'de korkunç cinayet 13.10.2021 | 19:57
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: 2’si İran ajanı 8 kişi yakalandı 03:06
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı 13.10.2021 | 19:29
Ekrem İmamoğlu’nun skandal sözlerine AK Parti’den açıklama 00:16
Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine AK Parti'den açıklama 13.10.2021 | 17:09
Bakan Pakdemirli: “ Anayasamız söyler, ’Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz.’ Nokta” 09:04
Bakan Pakdemirli: “ Anayasamız söyler, ’Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz.’ Nokta” 13.10.2021 | 15:20
Son dakika: ’Siyasi cinayetler’ tartışması hakkında konuşan Bakan Soylu: FETÖ taktiğidir 10:37
Son dakika: 'Siyasi cinayetler' tartışması hakkında konuşan Bakan Soylu: "FETÖ taktiğidir" 13.10.2021 | 11:56
Türk Silahlı Kuvvetlerinin minik yardımcıları: ‘ACROB İKA’ | Video 01:25
Türk Silahlı Kuvvetlerinin minik yardımcıları: ‘ACROB İKA’ | Video 13.10.2021 | 10:24
Hava Durumu 13-10-2021 01:30
Hava Durumu 13-10-2021 13.10.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz 05:44
Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz 12.10.2021 | 15:07
SON DAKİKA: Fethi Sekin’i şehit etmişlerdi! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı... 02:22
SON DAKİKA: Fethi Sekin'i şehit etmişlerdi! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı... 12.10.2021 | 12:06
SON DAKİKA! Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular: Ya evet de ya da hayır! Boş kağıt verirsen... 41:40
SON DAKİKA! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na zor sorular: Ya evet de ya da hayır! Boş kağıt verirsen... 12.10.2021 | 11:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız” 05:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız” 12.10.2021 | 09:57
İstanbul’da birliğindeki odasında ölü bulunan Bilgisayar Mühendisi Teğmen Yaşar Eskicioğlu Nazilli’de toprağa verildi 05:25
İstanbul'da birliğindeki odasında ölü bulunan Bilgisayar Mühendisi Teğmen Yaşar Eskicioğlu Nazilli'de toprağa verildi 12.10.2021 | 09:16

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