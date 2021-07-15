Video Türkiye Hava Durumu 15-07-2021

Hava Durumu 15-07-2021

Hava Durumu 15-07-2021
15.07.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 15-07-2021 01:30
Hava Durumu 15-07-2021 15.07.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan'dan Bartın – Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 15:16
Başkan Erdoğan'dan Bartın – Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 14.07.2021 | 15:48
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 32:27
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 14.07.2021 | 12:43
Başkan Erdoğan CHP'nin skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyasını başlarına geçireceğiz 13:06
Başkan Erdoğan "CHP'nin skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyasını başlarına geçireceğiz" 14.07.2021 | 12:24
SON DAKİKA: Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı! 02:23
SON DAKİKA: Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı! 14.07.2021 | 11:10
Halk TV'de CHP'li Atila Sertel'den canlı yayında skandal sözler! Müslümanlara Dolar - Euro hakareti Camide tesbih çekerken... 03:05
Halk TV'de CHP'li Atila Sertel'den canlı yayında skandal sözler! Müslümanlara Dolar - Euro hakareti "Camide tesbih çekerken..." 14.07.2021 | 10:56
Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası oğlunun odasını SABAH’a açtı “Rabbim birini aldı, birini bağışladı” 02:18
Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası oğlunun odasını SABAH’a açtı “Rabbim birini aldı, birini bağışladı” 14.07.2021 | 09:13
Hava Durumu 14-07-2021 01:30
Hava Durumu 14-07-2021 14.07.2021 | 08:00
İletişim Başkanlığından tüyleri diken diken eden video: Türkiye geçilmez 04:46
İletişim Başkanlığından tüyleri diken diken eden video: Türkiye geçilmez 14.07.2021 | 00:55
HDP'li Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resti çekti: Bizden aynı tavrı beklemeyin 02:30
HDP'li Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resti çekti: Bizden aynı tavrı beklemeyin 13.07.2021 | 23:41
Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler! Darbe girişimini OHAL ile bir tuttu 02:26
Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler! Darbe girişimini OHAL ile bir tuttu 13.07.2021 | 23:37
İşte Büşra Büyükşen'in ilk röportajı 03:58
İşte Büşra Büyükşen'in ilk röportajı 13.07.2021 | 23:23
Giresun’da dere taştı, düğüne giden 200 kişi mahsur kaldı 02:29
Giresun’da dere taştı, düğüne giden 200 kişi mahsur kaldı 13.07.2021 | 23:05
CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen meclis üyesi Mehmet Er belediye çalışanları tarafından darbedildi 01:46
CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen meclis üyesi Mehmet Er belediye çalışanları tarafından darbedildi 13.07.2021 | 18:45
HDP'li Pervin Buldan'dan CHP ve İYİ Parti'ye mesaj: Bundan sonra kimse bizden aynı tavrı beklemesin 00:38
HDP'li Pervin Buldan'dan CHP ve İYİ Parti'ye mesaj: Bundan sonra kimse bizden aynı tavrı beklemesin 13.07.2021 | 18:17
SON DAKİKA: Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı! Hayatını kaybetti 00:48
SON DAKİKA: Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı! Hayatını kaybetti 13.07.2021 | 15:04
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki Açıklamıyorsan namerdin ağababasısın 04:16
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki "Açıklamıyorsan namerdin ağababasısın" 13.07.2021 | 11:25
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 38:02
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 13.07.2021 | 11:17
CHP'li 9 belediye başkanının temel atma şovu: Törenden sonra kapattılar 04:02
CHP'li 9 belediye başkanının temel atma şovu: Törenden sonra kapattılar 13.07.2021 | 09:45
Hava Durumu 13-07-2021 01:30
Hava Durumu 13-07-2021 13.07.2021 | 08:00

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