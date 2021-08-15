Video Türkiye Hava Durumu 15-08-2021

Hava Durumu 15-08-2021

Hava Durumu 15-08-2021
15.08.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 15-08-2021 01:30
Hava Durumu 15-08-2021 15.08.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta düşen uçağın enkazı kamerada! 00:11
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta düşen uçağın enkazı kamerada! 14.08.2021 | 19:01
Kahramanmaraş’ta uçağın düşme anı kamerada! 00:59
Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı kamerada! 14.08.2021 | 16:28
Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 00:55
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 14.08.2021 | 15:47
Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağının düştüğü bölgeden son dakika görüntüleri! Panik anları kamerada... 02:06
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düştüğü bölgeden son dakika görüntüleri! Panik anları kamerada... 14.08.2021 | 15:23
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:18
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.08.2021 | 15:13
Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında 32:46
Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında 14.08.2021 | 15:00
Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında 01:39
Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında 14.08.2021 | 13:42
Kastamonu Bozkurt’ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı... 09:29
Kastamonu Bozkurt'ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı... 14.08.2021 | 12:00
Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları’nı değerlendirdi 09:22
Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi 14.08.2021 | 11:30
SABAH selin vurduğu Kastamonu’da: Sele kapılan 5 kadının cansız bedeni denizden çıkarıldı 02:01
SABAH selin vurduğu Kastamonu’da: Sele kapılan 5 kadının cansız bedeni denizden çıkarıldı 14.08.2021 | 11:19
Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt’tan kan donduran yeni görüntüler... 00:46
Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt'tan kan donduran yeni görüntüler... 14.08.2021 | 10:53
Sinop Ayancık’ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 03:26
Sinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 14.08.2021 | 09:16
Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40’a yükseldi CANLI YAYIN 07:18
Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40'a yükseldi CANLI YAYIN 14.08.2021 | 09:08
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 01:46
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 14.08.2021 | 09:21
Hava Durumu 14-08-2021 01:30
Hava Durumu 14-08-2021 14.08.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı! Sel felaketinde hayatını kaybedenlere veda 10:35
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı! Sel felaketinde hayatını kaybedenlere veda 13.08.2021 | 15:44
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sel felaketin yaşandığı bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaştı 01:55
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sel felaketin yaşandığı bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaştı 13.08.2021 | 12:42
Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’a gidiyor 02:37
Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor 13.08.2021 | 10:32
Hava Durumu 13-08-2021 01:30
Hava Durumu 13-08-2021 13.08.2021 | 08:00

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