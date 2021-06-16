Video Türkiye Hava Durumu 16-06-2021

Hava Durumu 16-06-2021

Hava Durumu 16-06-2021
16.06.2021 | 08:00

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Hava Durumu 16-06-2021 01:30
Hava Durumu 16-06-2021 16.06.2021 | 08:00
İzmirlinin aklı ile dalga geçiyor 00:08
İzmirlinin aklı ile dalga geçiyor 16.06.2021 | 00:26
Bulgaristan'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Hafiz Osman Şahin'den çifte ezan 05:53
Bulgaristan'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Hafiz Osman Şahin'den çifte ezan 15.06.2021 | 23:52
İsrail’de Netanyahu’nun 12 yıllık egemenliği resmen sona erdi. 02:51
İsrail’de Netanyahu’nun 12 yıllık egemenliği resmen sona erdi. 15.06.2021 | 20:52
Bakan Kurum ilk çalışmaların sonuçlarını açıkladı! Müsilaj tehlikeli mi? 01:46
Bakan Kurum ilk çalışmaların sonuçlarını açıkladı! Müsilaj tehlikeli mi? 15.06.2021 | 18:32
Şuşa Beyannamesi nedir? İşte Başkan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Aliyev'in imzaladığı Şuşa Beyannamesi'nin maddeleri... 07:15
Şuşa Beyannamesi nedir? İşte Başkan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Aliyev'in imzaladığı Şuşa Beyannamesi'nin maddeleri... 15.06.2021 | 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Şuşa'ya tarihi ziyaret! Suşa Beyannamesi imzalandı 03:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Şuşa'ya tarihi ziyaret! Suşa Beyannamesi imzalandı 15.06.2021 | 16:21
Azerbaycan'da tarihi anlar... Başkan Erdoğan İlham Aliyev'le Ermenistan işgalinden kurtarılan Suşa'da 01:14
Azerbaycan'da tarihi anlar... Başkan Erdoğan İlham Aliyev'le Ermenistan işgalinden kurtarılan Suşa'da 15.06.2021 | 14:26
HDP’ye kapatma davasında AYM ilk incelemesini 21 Haziran’da yapacak 02:37
HDP’ye kapatma davasında AYM ilk incelemesini 21 Haziran’da yapacak 15.06.2021 | 14:10
SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi... 03:44
SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi... 15.06.2021 | 11:33
Hava Durumu 15-06-2021 01:30
Hava Durumu 15-06-2021 15.06.2021 | 08:00
İstanbul'da FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi gaybubet evinde yakalandı 01:06
İstanbul'da FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi "gaybubet evi"nde yakalandı 14.06.2021 | 11:12
Hava Durumu 14-06-2021 01:30
Hava Durumu 14-06-2021 14.06.2021 | 08:00
MSB paylaştı: Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden | Video 00:42
MSB paylaştı: "Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden" | Video 13.06.2021 | 14:44
Hava Durumu 13-06-2021 01:30
Hava Durumu 13-06-2021 13.06.2021 | 08:00
Bakan Akar: Türkiye, 500 yıllık tarihi kardeşlik bağı bulunan Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek 05:09
Bakan Akar: "Türkiye, 500 yıllık tarihi kardeşlik bağı bulunan Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek" 12.06.2021 | 14:57
İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tayyip Dede diye seslenerek böyle durdurdular 01:57
İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Tayyip Dede" diye seslenerek böyle durdurdular 12.06.2021 | 13:33
Hava Durumu 12-06-2021 01:30
Hava Durumu 12-06-2021 12.06.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha! Sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır da etkisiz hale getirildi 05:32
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha! Sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır da etkisiz hale getirildi 11.06.2021 | 16:27
Başkan Erdoğan Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz 03:23
Başkan Erdoğan "Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz" 11.06.2021 | 15:29

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