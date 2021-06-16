Hava Durumu 16-06-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 16-06-2021 16.06.2021 | 08:00
00:08
İzmirlinin aklı ile dalga geçiyor 16.06.2021 | 00:26
05:53
02:51
İsrail’de Netanyahu’nun 12 yıllık egemenliği resmen sona erdi. 15.06.2021 | 20:52
01:46
Bakan Kurum ilk çalışmaların sonuçlarını açıkladı! Müsilaj tehlikeli mi? 15.06.2021 | 18:32
07:15
03:46
01:14
02:37
HDP’ye kapatma davasında AYM ilk incelemesini 21 Haziran’da yapacak 15.06.2021 | 14:10
03:44
01:30
Hava Durumu 15-06-2021 15.06.2021 | 08:00
01:06
İstanbul'da FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi "gaybubet evi"nde yakalandı 14.06.2021 | 11:12
01:30
Hava Durumu 14-06-2021 14.06.2021 | 08:00
00:42
01:30
Hava Durumu 13-06-2021 13.06.2021 | 08:00
05:09
01:57
01:30
Hava Durumu 12-06-2021 12.06.2021 | 08:00
05:32
03:23
Başkan Erdoğan "Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz" 11.06.2021 | 15:29