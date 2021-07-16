Hava Durumu 16-07-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 16-07-2021 16.07.2021 | 08:00
02:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı 15.07.2021 | 16:53
15:12
14:37
Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te 15.07.2021 | 12:28
04:58
03:51
00:57
15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında 15.07.2021 | 11:20
12:47
02:20
02:15
15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor 15.07.2021 | 09:45
01:30
Hava Durumu 15-07-2021 15.07.2021 | 08:00
15:16
32:27
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 14.07.2021 | 12:43
13:06
02:23
SON DAKİKA: Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı! 14.07.2021 | 11:10
03:05
02:18
01:30
Hava Durumu 14-07-2021 14.07.2021 | 08:00
04:46
İletişim Başkanlığından tüyleri diken diken eden video: Türkiye geçilmez 14.07.2021 | 00:55