Video Türkiye Hava Durumu 16-08-2021

Hava Durumu 16-08-2021

Hava Durumu 16-08-2021
16.08.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 16-08-2021 01:30
Hava Durumu 16-08-2021 16.08.2021 | 08:00
Antalya’nın Alanya İlçesi 4 tur teknesinde yangın çıktı 00:59
Antalya'nın Alanya İlçesi 4 tur teknesinde yangın çıktı 16.08.2021 | 00:27
Alanya’da 3 tekne cayır cayır yanıyor 01:07
Alanya'da 3 tekne cayır cayır yanıyor 15.08.2021 | 23:51
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Afganistan açıklaması! Hazırlıklarımız tamamlandı 02:30
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması! Hazırlıklarımız tamamlandı 15.08.2021 | 22:30
İstanbul’da otobüsler peş peşe yanıyor yolda kalıyor 00:39
İstanbul’da otobüsler peş peşe yanıyor yolda kalıyor 15.08.2021 | 21:18
Başkan Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü 00:57
Başkan Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü 15.08.2021 | 19:46
Kastamonu Bozkurt’a seyyar köprü kuruluyor 03:03
Kastamonu Bozkurt'a seyyar köprü kuruluyor 15.08.2021 | 15:55
Hava Durumu 15-08-2021 01:30
Hava Durumu 15-08-2021 15.08.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta düşen uçağın enkazı kamerada! 00:11
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta düşen uçağın enkazı kamerada! 14.08.2021 | 19:01
Kahramanmaraş’ta uçağın düşme anı kamerada! 00:59
Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı kamerada! 14.08.2021 | 16:28
Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 00:55
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 14.08.2021 | 15:47
Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağının düştüğü bölgeden son dakika görüntüleri! Panik anları kamerada... 02:06
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düştüğü bölgeden son dakika görüntüleri! Panik anları kamerada... 14.08.2021 | 15:23
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:18
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.08.2021 | 15:13
Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında 32:46
Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında 14.08.2021 | 15:00
Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında 01:39
Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında 14.08.2021 | 13:42
Kastamonu Bozkurt’ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı... 09:29
Kastamonu Bozkurt'ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı... 14.08.2021 | 12:00
Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları’nı değerlendirdi 09:22
Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi 14.08.2021 | 11:30
SABAH selin vurduğu Kastamonu’da: Sele kapılan 5 kadının cansız bedeni denizden çıkarıldı 02:01
SABAH selin vurduğu Kastamonu’da: Sele kapılan 5 kadının cansız bedeni denizden çıkarıldı 14.08.2021 | 11:19
Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt’tan kan donduran yeni görüntüler... 00:46
Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt'tan kan donduran yeni görüntüler... 14.08.2021 | 10:53
Sinop Ayancık’ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 03:26
Sinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 14.08.2021 | 09:16

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