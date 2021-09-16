Hava Durumu 16-09-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 16-09-2021 16.09.2021 | 08:00
00:22
01:30
Hava Durumu 15-09-2021 15.09.2021 | 08:00
04:00
Kadıköy'de Camiyi yakmaya çalışan şüpheli kamerada 14.09.2021 | 21:45
00:04
İstanbul’da silahlı saldırı! Ayaklarından vurdu ve kaçtı 14.09.2021 | 21:32
00:30
Provokatörün oyununu polis bozdu! Evinin kapısına bu yazıyı yazmış 14.09.2021 | 20:32
02:15
İBB 2 milyar TL peşkeş çekti! İETT’de Karabatak operasyonu 14.09.2021 | 15:24
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle buluşma programında önemli açıklamalar 14.09.2021 | 13:31
01:02
Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu 14.09.2021 | 11:10
00:33
FETÖ’cü Yüzbaşı gardıroptan çıktı 14.09.2021 | 10:31
01:30
Hava Durumu 14-09-2021 14.09.2021 | 08:00
23:16
05:56
Ankara'nın binlerce yıllık gizemli piramitleri | Video 13.09.2021 | 12:20
01:30
Hava Durumu 13-09-2021 13.09.2021 | 08:00
03:31
Fahrettin Altun'dan 12 Eylül paylaşımı: Demokrasimizin kara bir lekesi 12.09.2021 | 23:52
06:19
07:05
01:30
Hava Durumu 12-09-2021 12.09.2021 | 08:00
03:21