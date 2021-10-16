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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 16-10-2021 16.10.2021 | 08:00
02:47
Galataport İstanbul’a ikinci yolcu gemisi demir attı | Video 15.10.2021 | 16:41
01:14
THY'den ‘pembe kurdeleli’ uçuşlar | Video 15.10.2021 | 16:04
08:37
Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde! 15.10.2021 | 15:05
05:36
01:33
07:00
08:07
Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 15.10.2021 | 14:55
03:06
YPG/PKK'nın üst düzey ismi teslim oldu! 15.10.2021 | 10:40
01:30
Hava Durumu 15-10-2021 15.10.2021 | 08:00
07:34
Bakan Akar'dan YPG/PKK'ya operasyon mesajı: Gereken yapılacak 14.10.2021 | 11:13
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PKK’ya darbe 14.10.2021 | 12:45
06:04
01:30
Hava Durumu 14-10-2021 14.10.2021 | 08:00
00:15
02:45
Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde gerilim yükseldi 13.10.2021 | 23:44
04:13
00:18
00:15
Dayakçı öğretmen açığa alındı 13.10.2021 | 22:01
01:00
Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti 13.10.2021 | 21:24