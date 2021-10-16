Video Türkiye Hava Durumu 16-10-2021
Hava Durumu 16-10-2021

Hava Durumu 16-10-2021

16.10.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 16-10-2021 01:30
Hava Durumu 16-10-2021 16.10.2021 | 08:00
Galataport İstanbul’a ikinci yolcu gemisi demir attı | Video 02:47
Galataport İstanbul’a ikinci yolcu gemisi demir attı | Video 15.10.2021 | 16:41
THY’den ‘pembe kurdeleli’ uçuşlar | Video 01:14
THY'den ‘pembe kurdeleli’ uçuşlar | Video 15.10.2021 | 16:04
Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde! 08:37
Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde! 15.10.2021 | 15:05
Sağlık hizmetleri ihracatının artırılması için uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanacak 05:36
Sağlık hizmetleri ihracatının artırılması için uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanacak 15.10.2021 | 15:01
Başkan Erdoğan’dan ’Suriye’de yeni harekat olacak mı?’ sorusuna yanıt: Her türlü mücadeleyi vereceğiz, kararlıyız 01:33
Başkan Erdoğan'dan 'Suriye'de yeni harekat olacak mı?' sorusuna yanıt: Her türlü mücadeleyi vereceğiz, kararlıyız 15.10.2021 | 15:10
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Reuters ve Financial Times’tan algı operasyonu! 07:00
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Reuters ve Financial Times'tan algı operasyonu! 15.10.2021 | 14:45
Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 08:07
Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 15.10.2021 | 14:55
YPG/PKK’nın üst düzey ismi teslim oldu! 03:06
YPG/PKK'nın üst düzey ismi teslim oldu! 15.10.2021 | 10:40
Hava Durumu 15-10-2021 01:30
Hava Durumu 15-10-2021 15.10.2021 | 08:00
Bakan Akar’dan YPG/PKK’ya operasyon mesajı: Gereken yapılacak 07:34
Bakan Akar'dan YPG/PKK'ya operasyon mesajı: Gereken yapılacak 14.10.2021 | 11:13
PKK’ya darbe 00:12
PKK’ya darbe 14.10.2021 | 12:45
SON DAKİKA: Flaş yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC açıklaması! TURCOVAC ne zaman uygulanmaya başlayacak? 06:04
SON DAKİKA: Flaş yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC açıklaması! TURCOVAC ne zaman uygulanmaya başlayacak? 14.10.2021 | 10:02
Hava Durumu 14-10-2021 01:30
Hava Durumu 14-10-2021 14.10.2021 | 08:00
İlçe Belediye Başkanından Büyükşehire çağrı! Beceremeyecekseniz yetkinizi devredin 00:15
İlçe Belediye Başkanından Büyükşehire çağrı! Beceremeyecekseniz yetkinizi devredin 14.10.2021 | 01:47
Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde gerilim yükseldi 02:45
Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde gerilim yükseldi 13.10.2021 | 23:44
Manipülasyon videosuyla TÜGVA nasıl hedef alındı? TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: Algı operasyonuyla karşı karşıyayız 04:13
Manipülasyon videosuyla TÜGVA nasıl hedef alındı? TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: Algı operasyonuyla karşı karşıyayız 13.10.2021 | 23:21
TÜGVA Başkanı’nın sözlerini çarpıttılar! Cevap gecikmedi: “Bu alçaklıktır! Hodri meydan!” 00:18
TÜGVA Başkanı’nın sözlerini çarpıttılar! Cevap gecikmedi: “Bu alçaklıktır! Hodri meydan!” 13.10.2021 | 23:04
Dayakçı öğretmen açığa alındı 00:15
Dayakçı öğretmen açığa alındı 13.10.2021 | 22:01
Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu kabul etti 01:00
Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti 13.10.2021 | 21:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA