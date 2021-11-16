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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 16-11-2021 16.11.2021 | 08:00
01:38
01:30
Hava Durumu 15-11-2021 15.11.2021 | 08:00
07:38
01:30
Hava Durumu 14-11-2021 14.11.2021 | 08:00
01:21
Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı! 13.11.2021 | 19:57
00:59
53:16
46:43
Başkan Erdoğan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu 13.11.2021 | 17:56
01:20
07:14
12:17
00:19
PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi 13.11.2021 | 14:50
02:21
03:21
Başkan Erdoğan da katılıyor! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik aşama... 13.11.2021 | 13:56
00:55
İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 3 tutuklama 13.11.2021 | 09:59
01:30
Hava Durumu 13-11-2021 13.11.2021 | 08:00
02:34
Bakan Soylu AFAD'ın mobil uygulamasını tanıttı 12.11.2021 | 23:32
01:47
Kayseri'de sağlık çalışanına saldırı! İstediği ilacı yazmayınca darbetti 12.11.2021 | 23:17