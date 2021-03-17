Hava Durumu 17-03-2021
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OTOMATİK OYNAT
11:02
01:59
TUSAŞ’tan 18 Mart’a özel “dijital peç” | Video 17.03.2021 | 12:09
02:36
SON DAKİKA: EPDK'dan flaş akaryakıtta 'Tavan fiyat' kararı| Video 17.03.2021 | 12:08
02:27
02:22
01:30
Hava Durumu 17-03-2021 17.03.2021 | 08:00
08:34
Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı | Video 16.03.2021 | 16:24
02:15
Ailelerin direnişi HDP’lileri yendi, partililer binayı terk etti | Video 16.03.2021 | 14:09
01:30
Hava Durumu 16-03-2021 16.03.2021 | 08:00
03:14
İstanbul'da İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle kapatıldı | Video 15.03.2021 | 16:28
02:08
41:33
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09:39
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SON DAKİKA: Siirt'te PKK'lı teröristlerin tuzağı son anda önlendi | Video 15.03.2021 | 13:05
02:19
TBMM'den 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın yıldönümüne özel video | Video 15.03.2021 | 12:42
01:29
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01:30
Hava Durumu 15-03-2021 15.03.2021 | 08:00