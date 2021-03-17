Video Türkiye Hava Durumu 17-03-2021

Hava Durumu 17-03-2021

Hava Durumu 17-03-2021
17.03.2021 | 08:00

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İletişim Başkanı Altun: Yurtta sulh, cihanda sulh' ifadesini 'ağzımızın tadı bozulmasın' diye anlayanlarla mücadele ediyoruz 17.03.2021 | 13:02
TUSAŞ’tan 18 Mart’a özel “dijital peç” | Video 01:59
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SON DAKİKA: EPDK'dan flaş akaryakıtta 'Tavan fiyat' kararı| Video 02:36
SON DAKİKA: EPDK'dan flaş akaryakıtta 'Tavan fiyat' kararı| Video 17.03.2021 | 12:08
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SON DAKİKA: FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kuzeni MİT'e nasıl sızdığı ortaya çıktı | Video 17.03.2021 | 10:35
SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı olanlar muaf olacak! Sağlık Bakanlığı'dan flaş karar... Video 02:22
SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı olanlar muaf olacak! Sağlık Bakanlığı'dan flaş karar... Video 17.03.2021 | 10:13
Hava Durumu 17-03-2021 01:30
Hava Durumu 17-03-2021 17.03.2021 | 08:00
Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı | Video 08:34
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Ailelerin direnişi HDP’lileri yendi, partililer binayı terk etti | Video 02:15
Ailelerin direnişi HDP’lileri yendi, partililer binayı terk etti | Video 16.03.2021 | 14:09
Hava Durumu 16-03-2021 01:30
Hava Durumu 16-03-2021 16.03.2021 | 08:00
İstanbul'da İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle kapatıldı | Video 03:14
İstanbul'da İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle kapatıldı | Video 15.03.2021 | 16:28
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Çanakkale Gökçeada'da Astsubay Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu | Video 15.03.2021 | 16:16
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki Sen korkaksın bitiksin | Video 02:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, yürüyoruz... | Video 09:39
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SON DAKİKA: Siirt'te PKK'lı teröristlerin tuzağı son anda önlendi | Video 00:30
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TBMM'den 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın yıldönümüne özel video | Video 15.03.2021 | 12:42
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Terör ögütü PKK/YPG'ye bir darbe daha... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! | Video 01:29
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SON DAKİKA: Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası 'Ulusa Sesleniş' konuşması... | Video 01:35
SON DAKİKA: Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası 'Ulusa Sesleniş' konuşması... | Video 15.03.2021 | 13:53
Hava Durumu 15-03-2021 01:30
Hava Durumu 15-03-2021 15.03.2021 | 08:00

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