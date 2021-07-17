Video Türkiye Hava Durumu 17-07-2021

Hava Durumu 17-07-2021

Hava Durumu 17-07-2021
17.07.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 17-07-2021 01:30
Hava Durumu 17-07-2021 17.07.2021 | 08:00
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu 02:03
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu 16.07.2021 | 17:05
ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 02:11
ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 16.07.2021 | 13:32
Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı | Video 01:54
Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı | Video 16.07.2021 | 11:22
Engin Ardıç | Şeref meselesi 03:22
Engin Ardıç | Şeref meselesi 16.07.2021 | 10:39
Bakan Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü 00:46
Bakan Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü 16.07.2021 | 09:53
Hava Durumu 16-07-2021 01:30
Hava Durumu 16-07-2021 16.07.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı 02:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı 15.07.2021 | 16:53
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalar 15:12
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalar 15.07.2021 | 12:57
Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te 14:37
Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te 15.07.2021 | 12:28
15 Temmuz'da FETÖ'cü hain darbe girişimi böyle durduruldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması... 04:58
15 Temmuz'da FETÖ'cü hain darbe girişimi böyle durduruldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması... 15.07.2021 | 12:14
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte konuştu 03:51
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte konuştu 15.07.2021 | 12:00
15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında 00:57
15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında 15.07.2021 | 11:20
15 Temmuz hain darbe girişiminin kronolojisi! İşte dakika dakika yaşananlar… | Video 12:47
15 Temmuz hain darbe girişiminin kronolojisi! İşte dakika dakika yaşananlar… | Video 15.07.2021 | 10:06
Şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyüşü kamerada! 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain Semih Terzi'yi böyle vurdu... 02:20
Şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyüşü kamerada! 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain Semih Terzi'yi böyle vurdu... 15.07.2021 | 10:09
15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor 02:15
15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor 15.07.2021 | 09:45
Hava Durumu 15-07-2021 01:30
Hava Durumu 15-07-2021 15.07.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan'dan Bartın – Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 15:16
Başkan Erdoğan'dan Bartın – Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 14.07.2021 | 15:48
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 32:27
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 14.07.2021 | 12:43
Başkan Erdoğan CHP'nin skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyasını başlarına geçireceğiz 13:06
Başkan Erdoğan "CHP'nin skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyasını başlarına geçireceğiz" 14.07.2021 | 12:24

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