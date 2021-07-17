Hava Durumu 17-07-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 17-07-2021 17.07.2021 | 08:00
02:03
02:11
ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 16.07.2021 | 13:32
01:54
03:22
Engin Ardıç | Şeref meselesi 16.07.2021 | 10:39
00:46
Bakan Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü 16.07.2021 | 09:53
01:30
Hava Durumu 16-07-2021 16.07.2021 | 08:00
02:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı 15.07.2021 | 16:53
15:12
14:37
Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te 15.07.2021 | 12:28
04:58
03:51
00:57
15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında 15.07.2021 | 11:20
12:47
02:20
02:15
15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor 15.07.2021 | 09:45
01:30
Hava Durumu 15-07-2021 15.07.2021 | 08:00
15:16
32:27
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 14.07.2021 | 12:43