Video Türkiye Hava Durumu 17-08-2021

Hava Durumu 17-08-2021

Hava Durumu 17-08-2021
17.08.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 17-08-2021 01:30
Hava Durumu 17-08-2021 17.08.2021 | 08:00
Afganistan’dan gelen tahliye uçağı İstanbul’a iniş yaptı 00:03
Afganistan’dan gelen tahliye uçağı İstanbul’a iniş yaptı 16.08.2021 | 17:07
Başkan Erdoğan Türkiye üretim ve ihracatta bir üst lige çıkıyor 04:39
Başkan Erdoğan "Türkiye üretim ve ihracatta bir üst lige çıkıyor" 16.08.2021 | 15:18
Başkan Erdoğan’dan Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 19:30
Başkan Erdoğan'dan Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 16.08.2021 | 15:10
MSB, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu | Video 00:36
MSB, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu | Video 16.08.2021 | 13:14
MSB’den son dakika açıklaması Hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. 00:46
MSB'den son dakika açıklaması "Hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." 16.08.2021 | 12:46
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey “Küllerinden yeniden yeşerteceğiz” 01:16
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey “Küllerinden yeniden yeşerteceğiz” 16.08.2021 | 12:44
Yavuz Sondaj gemisi Haydarpaşa’ya demirlendi | Video 02:11
Yavuz Sondaj gemisi Haydarpaşa’ya demirlendi | Video 16.08.2021 | 09:40
Hava Durumu 16-08-2021 01:30
Hava Durumu 16-08-2021 16.08.2021 | 08:00
Antalya’nın Alanya İlçesi 4 tur teknesinde yangın çıktı 00:59
Antalya'nın Alanya İlçesi 4 tur teknesinde yangın çıktı 16.08.2021 | 00:27
Alanya’da 3 tekne cayır cayır yanıyor 01:07
Alanya'da 3 tekne cayır cayır yanıyor 15.08.2021 | 23:51
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Afganistan açıklaması! Hazırlıklarımız tamamlandı 02:30
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması! Hazırlıklarımız tamamlandı 15.08.2021 | 22:30
İstanbul’da otobüsler peş peşe yanıyor yolda kalıyor 00:39
İstanbul’da otobüsler peş peşe yanıyor yolda kalıyor 15.08.2021 | 21:18
Başkan Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü 00:57
Başkan Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü 15.08.2021 | 19:46
Kastamonu Bozkurt’a seyyar köprü kuruluyor 03:03
Kastamonu Bozkurt'a seyyar köprü kuruluyor 15.08.2021 | 15:55
Hava Durumu 15-08-2021 01:30
Hava Durumu 15-08-2021 15.08.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta düşen uçağın enkazı kamerada! 00:11
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta düşen uçağın enkazı kamerada! 14.08.2021 | 19:01
Kahramanmaraş’ta uçağın düşme anı kamerada! 00:59
Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı kamerada! 14.08.2021 | 16:28
Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 00:55
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 14.08.2021 | 15:47
Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağının düştüğü bölgeden son dakika görüntüleri! Panik anları kamerada... 02:06
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düştüğü bölgeden son dakika görüntüleri! Panik anları kamerada... 14.08.2021 | 15:23

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