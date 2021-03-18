Video Türkiye Hava Durumu 18-03-2021

Hava Durumu 18-03-2021

Hava Durumu 18-03-2021
18.03.2021 | 08:00

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SON DAKİKA: Hatay'da çatışma: 4 terörist ölü ele geçirildi | Video 01:11
SON DAKİKA: Hatay'da çatışma: 4 terörist ölü ele geçirildi | Video 18.03.2021 | 11:30
SON DAKİKA: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den HDP'nin kapatılma davası açıklaması Yüreklere su serpilmiştir | Video 02:52
SON DAKİKA: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den HDP'nin kapatılma davası açıklaması "Yüreklere su serpilmiştir" | Video 18.03.2021 | 11:19
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP’nin 13. Olağan Kurultayı'nde önemli açıklamalar | Video 01:04:44
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP’nin 13. Olağan Kurultayı'nde önemli açıklamalar | Video 18.03.2021 | 11:12
MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı Şehitlerimize selam duruyoruz | Video 02:30
MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı "Şehitlerimize selam duruyoruz" | Video 18.03.2021 | 10:09
Dedelerinden kalan 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar | Video 03:37
Dedelerinden kalan 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar | Video 18.03.2021 | 09:41
MHP'de Kurultay günü! MHP'yi 2023'e taşıyacak kadrolar belirlenecek | Video 03:52
MHP'de Kurultay günü! MHP'yi 2023'e taşıyacak kadrolar belirlenecek | Video 18.03.2021 | 09:32
Sınırlarımızın ve mazlumların güvencesi Mehmetçiğimizin çok özel görüntüleri | Video 01:35
Sınırlarımızın ve mazlumların güvencesi Mehmetçiğimizin çok özel görüntüleri | Video 18.03.2021 | 08:39
Hava Durumu 18-03-2021 01:30
Hava Durumu 18-03-2021 18.03.2021 | 08:00
İletişim Başkanı Altun: Yurtta sulh, cihanda sulh' ifadesini 'ağzımızın tadı bozulmasın' diye anlayanlarla mücadele ediyoruz 11:02
İletişim Başkanı Altun: Yurtta sulh, cihanda sulh' ifadesini 'ağzımızın tadı bozulmasın' diye anlayanlarla mücadele ediyoruz 17.03.2021 | 13:02
TUSAŞ’tan 18 Mart’a özel “dijital peç” | Video 01:59
TUSAŞ’tan 18 Mart’a özel “dijital peç” | Video 17.03.2021 | 12:09
SON DAKİKA: EPDK'dan flaş akaryakıtta 'Tavan fiyat' kararı| Video 02:36
SON DAKİKA: EPDK'dan flaş akaryakıtta 'Tavan fiyat' kararı| Video 17.03.2021 | 12:08
SON DAKİKA: FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kuzeni MİT'e nasıl sızdığı ortaya çıktı | Video 02:27
SON DAKİKA: FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kuzeni MİT'e nasıl sızdığı ortaya çıktı | Video 17.03.2021 | 10:35
SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı olanlar muaf olacak! Sağlık Bakanlığı'dan flaş karar... Video 02:22
SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı olanlar muaf olacak! Sağlık Bakanlığı'dan flaş karar... Video 17.03.2021 | 10:13
Hava Durumu 17-03-2021 01:30
Hava Durumu 17-03-2021 17.03.2021 | 08:00
Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı | Video 08:34
Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı | Video 16.03.2021 | 16:24
Ailelerin direnişi HDP’lileri yendi, partililer binayı terk etti | Video 02:15
Ailelerin direnişi HDP’lileri yendi, partililer binayı terk etti | Video 16.03.2021 | 14:09
Hava Durumu 16-03-2021 01:30
Hava Durumu 16-03-2021 16.03.2021 | 08:00
İstanbul'da İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle kapatıldı | Video 03:14
İstanbul'da İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle kapatıldı | Video 15.03.2021 | 16:28
Çanakkale Gökçeada'da Astsubay Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu | Video 02:08
Çanakkale Gökçeada'da Astsubay Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu | Video 15.03.2021 | 16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video 41:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video 15.03.2021 | 15:05

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