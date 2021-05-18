Hava Durumu 18-05-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 18-05-2021 18.05.2021 | 08:00
52:45
01:12
01:12
01:12
07:13
00:37
03:04
04:27
02:11
02:11
01:43
Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü 17.05.2021 | 11:39
00:45
01:38
01:30
Hava Durumu 17-05-2021 17.05.2021 | 08:00
01:30
Hava Durumu 16-05-2021 16.05.2021 | 08:00
02:27
Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti. 15.05.2021 | 22:01
05:21
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü 15.05.2021 | 18:59
11:48
00:17
MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 15.05.2021 | 11:48