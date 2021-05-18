Video Türkiye Hava Durumu 18-05-2021

Hava Durumu 18-05-2021

Hava Durumu 18-05-2021
18.05.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 18-05-2021 01:30
Hava Durumu 18-05-2021 18.05.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları sonrası önemli açıklamalar 52:45
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları sonrası önemli açıklamalar 17.05.2021 | 20:27
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıkladı! 1 Haziran'dan sonra ne olacak? 01:12
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıkladı! 1 Haziran'dan sonra ne olacak? 17.05.2021 | 17:30
A Haber ile Kabine Toplantısı kararları CANLI YAYIN izle! Başkan Erdoğan açıklaması A Haber canlı izle 01:12
A Haber ile Kabine Toplantısı kararları CANLI YAYIN izle! Başkan Erdoğan açıklaması A Haber canlı izle 17.05.2021 | 17:00
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'ndan hangi kararlar çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusa sesleniş konuşması 01:12
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'ndan hangi kararlar çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusa sesleniş konuşması 17.05.2021 | 17:00
SON DAKİKA: CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin açıkladığı'Memleket Partisi' resmen kuruldu! 07:13
SON DAKİKA: CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin açıkladığı'Memleket Partisi' resmen kuruldu! 17.05.2021 | 16:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş duyuru 'Uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı' 00:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş duyuru 'Uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı' 17.05.2021 | 15:40
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu tepkilere neden olmuştu: İsrail'in kanlı parasına ihtiyaç yok 03:04
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu tepkilere neden olmuştu: "İsrail'in kanlı parasına ihtiyaç yok" 17.05.2021 | 15:19
Ali Babacan'ın Muhalefete çalıştım itirafına Kılıçdaroğlu ve Akşener neden suskun? 04:27
Ali Babacan'ın "Muhalefete çalıştım" itirafına Kılıçdaroğlu ve Akşener neden suskun? 17.05.2021 | 13:08
CHP hangi HDP'lilere hangi bakanlıkları söz verdi? Kılıçdaroğlu ve Akşener neden suskun? 02:11
CHP hangi HDP'lilere hangi bakanlıkları söz verdi? Kılıçdaroğlu ve Akşener neden suskun? 17.05.2021 | 12:47
Millet İttifakı'nda HDP'ye bakanlık sözü! CHP hangi bakanlıkları HDP'ye söz verdi? 02:11
Millet İttifakı'nda HDP'ye bakanlık sözü! CHP hangi bakanlıkları HDP'ye söz verdi? 17.05.2021 | 12:47
Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü 01:43
Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü 17.05.2021 | 11:39
CHP'li Veli Ağababa'dan skandal görüntüler! Kısıtlamada müzisyen tutup sokak ortasında böyle alkol aldı... 00:45
CHP'li Veli Ağababa'dan skandal görüntüler! Kısıtlamada müzisyen tutup sokak ortasında böyle alkol aldı... 17.05.2021 | 11:25
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'ndan esnafa destek müjdesi! Esnafa hangi destekler geliyor? 01:38
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'ndan esnafa destek müjdesi! Esnafa hangi destekler geliyor? 17.05.2021 | 11:05
Hava Durumu 17-05-2021 01:30
Hava Durumu 17-05-2021 17.05.2021 | 08:00
Hava Durumu 16-05-2021 01:30
Hava Durumu 16-05-2021 16.05.2021 | 08:00
Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti. 02:27
Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti. 15.05.2021 | 22:01
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü 05:21
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü 15.05.2021 | 18:59
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç’tan Ali Babacan’a tepki 11:48
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç’tan Ali Babacan’a tepki 15.05.2021 | 18:42
MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 00:17
MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 15.05.2021 | 11:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA