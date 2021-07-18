Video Türkiye Hava Durumu 18-07-2021

Hava Durumu 18-07-2021

Hava Durumu 18-07-2021
18.07.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 18-07-2021 01:30
Hava Durumu 18-07-2021 18.07.2021 | 08:00
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi havadan denetleme 01:23
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi havadan denetleme 17.07.2021 | 16:18
Sosyetenin Bodrum'da lüks mekandaki gizli skandal partisine polis baskını kamerada! 00:58
Sosyetenin Bodrum'da lüks mekandaki gizli skandal partisine polis baskını kamerada! 17.07.2021 | 15:22
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli 03:45
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli 17.07.2021 | 14:44
FETÖ'cü terörist Adil Öksüz'ü MİT'çi olarak gösteren sahte belge nasıl hazırlandı 02:18
FETÖ'cü terörist Adil Öksüz'ü MİT'çi olarak gösteren sahte belge nasıl hazırlandı 17.07.2021 | 14:21
CHP'li Devrek Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler MHP’li, AKP’li başkanınız olsa camideydiniz 00:39
CHP'li Devrek Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler "MHP’li, AKP’li başkanınız olsa camideydiniz" 17.07.2021 | 12:32
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'den Mersin'de orman yangını açıklaması 4 kişi gözaltına alındı 06:47
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'den Mersin'de orman yangını açıklaması "4 kişi gözaltına alındı" 17.07.2021 | 11:12
Hatay'da orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor 02:24
Hatay'da orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor 17.07.2021 | 10:41
Hava Durumu 17-07-2021 01:30
Hava Durumu 17-07-2021 17.07.2021 | 08:00
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu 02:03
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu 16.07.2021 | 17:05
ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 02:11
ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 16.07.2021 | 13:32
Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı | Video 01:54
Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı | Video 16.07.2021 | 11:22
Engin Ardıç | Şeref meselesi 03:22
Engin Ardıç | Şeref meselesi 16.07.2021 | 10:39
Bakan Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü 00:46
Bakan Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü 16.07.2021 | 09:53
Hava Durumu 16-07-2021 01:30
Hava Durumu 16-07-2021 16.07.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı 02:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı 15.07.2021 | 16:53
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalar 15:12
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalar 15.07.2021 | 12:57
Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te 14:37
Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te 15.07.2021 | 12:28
15 Temmuz'da FETÖ'cü hain darbe girişimi böyle durduruldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması... 04:58
15 Temmuz'da FETÖ'cü hain darbe girişimi böyle durduruldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması... 15.07.2021 | 12:14
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte konuştu 03:51
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte konuştu 15.07.2021 | 12:00

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