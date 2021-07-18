Hava Durumu 18-07-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 18-07-2021 18.07.2021 | 08:00
01:23
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi havadan denetleme 17.07.2021 | 16:18
00:58
03:45
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli 17.07.2021 | 14:44
02:18
00:39
06:47
02:24
Hatay'da orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor 17.07.2021 | 10:41
01:30
Hava Durumu 17-07-2021 17.07.2021 | 08:00
02:03
02:11
ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 16.07.2021 | 13:32
01:54
03:22
Engin Ardıç | Şeref meselesi 16.07.2021 | 10:39
00:46
Bakan Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü 16.07.2021 | 09:53
01:30
Hava Durumu 16-07-2021 16.07.2021 | 08:00
02:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı 15.07.2021 | 16:53
15:12
14:37
Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te 15.07.2021 | 12:28
04:58