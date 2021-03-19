Video Türkiye Hava Durumu 19-03-2021

Hava Durumu 19-03-2021

Hava Durumu 19-03-2021
19.03.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Kilis’te roket paniği | Video 01:05
Kilis’te roket paniği | Video 19.03.2021 | 10:04
Hava Durumu 19-03-2021 01:30
Hava Durumu 19-03-2021 19.03.2021 | 08:00
Devlet yetkililerine hakaret eden küfürbaz savcıya siyasilerden peş peşe tepkiler 05:50
Devlet yetkililerine hakaret eden küfürbaz savcıya siyasilerden peş peşe tepkiler 18.03.2021 | 23:46
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz 00:51
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz 18.03.2021 | 23:47
Ermeni Bakan'dan skandal hareket! Kafede oturan gazeteciyi darbetti 00:50
Ermeni Bakan'dan skandal hareket! Kafede oturan gazeteciyi darbetti 18.03.2021 | 20:15
Sosyal medyadan İmamoğlu’na tepki yağdı, “Beni bul” etiketi açıldı 03:21
Sosyal medyadan İmamoğlu’na tepki yağdı, “Beni bul” etiketi açıldı 18.03.2021 | 18:20
İstanbul'da feci kaza! Genç kadın beton mikserinin altında kaldı 01:52
İstanbul'da feci kaza! Genç kadın beton mikserinin altında kaldı 18.03.2021 | 18:08
İBB’den zorbalık! Binlerce Başakşehirli’nin eğitim aldığı bilgievinin ruhsatını iptal etti! 02:08
İBB’den zorbalık! Binlerce Başakşehirli’nin eğitim aldığı bilgievinin ruhsatını iptal etti! 18.03.2021 | 17:55
İYİ Parti'de HDP çatlağı! Meral Akşener soruyu duyunca böyle uzaklaştı 00:21
İYİ Parti'de HDP çatlağı! Meral Akşener soruyu duyunca böyle uzaklaştı 18.03.2021 | 17:54
HDP'ye kapatma davasına ilişkin Meclis Başkanı Şentop'tan açıklama 06:57
HDP'ye kapatma davasına ilişkin Meclis Başkanı Şentop'tan açıklama 18.03.2021 | 17:45
Şehit babası İlhan Kara'dan 'Şehadet' açıklaması Ülkem için şehit olmaya hazırım | Video 08:19
Şehit babası İlhan Kara'dan 'Şehadet' açıklaması "Ülkem için şehit olmaya hazırım" | Video 18.03.2021 | 15:31
SON DAKİKA: Türk Yıldızları'ndan Çanakkale semalarında muhteşem gösteri | CANLI YAYIN | | Video 01:50
SON DAKİKA: Türk Yıldızları'ndan Çanakkale semalarında muhteşem gösteri | CANLI YAYIN | | Video 18.03.2021 | 15:35
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın flaş faiz kararı! Dolar ve Gram Altın fiyatları ne kadar düşecek? | Video 04:04
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın flaş faiz kararı! Dolar ve Gram Altın fiyatları ne kadar düşecek? | Video 18.03.2021 | 14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'Aslan-Sırtlan' benzetmesi: Sevr'den beter dayatmalarla gelirler... | Video 03:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'Aslan-Sırtlan' benzetmesi: "Sevr'den beter dayatmalarla gelirler..." | Video 18.03.2021 | 13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Ödünç Madalyaları Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Ödünç Madalyaları Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 18.03.2021 | 13:48
Bursa'da şehit anneleri gözlerini yaşartan duygusal tören | Video 03:10
Bursa'da şehit anneleri gözlerini yaşartan duygusal tören | Video 18.03.2021 | 12:54
SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan gazi yakınına skandal tehdit | Video 01:16
SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan gazi yakınına skandal tehdit | Video 18.03.2021 | 11:37
SON DAKİKA: Hatay'da çatışma: 4 terörist ölü ele geçirildi | Video 01:11
SON DAKİKA: Hatay'da çatışma: 4 terörist ölü ele geçirildi | Video 18.03.2021 | 11:30
SON DAKİKA: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den HDP'nin kapatılma davası açıklaması Yüreklere su serpilmiştir | Video 02:52
SON DAKİKA: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den HDP'nin kapatılma davası açıklaması "Yüreklere su serpilmiştir" | Video 18.03.2021 | 11:19
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP’nin 13. Olağan Kurultayı'nde önemli açıklamalar | Video 01:04:44
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP’nin 13. Olağan Kurultayı'nde önemli açıklamalar | Video 18.03.2021 | 11:12

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