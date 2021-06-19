Hava Durumu 19-06-2021
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OTOMATİK OYNAT
05:36
Bakan Akar talimatı verdi: Tam isabetle böyle vurdu 19.06.2021 | 08:37
01:30
Hava Durumu 19-06-2021 19.06.2021 | 08:00
01:50
24:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar 18.06.2021 | 15:34
03:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya 5 ülkenin insafına bırakılamaz" 18.06.2021 | 15:27
01:03
Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı Konya'da başlıyor 18.06.2021 | 14:38
01:25
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı! 18.06.2021 | 11:19
03:46
Ordu'da inşatta bulunan 'örümcek maymunu' koruma altına alındı 18.06.2021 | 10:15
01:30
Hava Durumu 18-06-2021 18.06.2021 | 08:00
13:43
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük 17.06.2021 | 16:03
01:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan '10 bin Dolar alan siyasetçi' açıklaması! 17.06.2021 | 13:52
04:35
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01:30
Hava Durumu 17-06-2021 17.06.2021 | 08:00
09:37
Yalan siyaseti ile ekonomiye saldırı! O yalan da tutmadı 16.06.2021 | 13:04
02:05
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Bugüne kadarki en büyük yakalama 16.06.2021 | 10:36
01:30
Hava Durumu 16-06-2021 16.06.2021 | 08:00
00:08
İzmirlinin aklı ile dalga geçiyor 16.06.2021 | 00:26
05:53
02:51
İsrail’de Netanyahu’nun 12 yıllık egemenliği resmen sona erdi. 15.06.2021 | 20:52