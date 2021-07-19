Video Türkiye Hava Durumu 19-07-2021

Hava Durumu 19-07-2021

Hava Durumu 19-07-2021
19.07.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 19-07-2021 01:30
Hava Durumu 19-07-2021 19.07.2021 | 08:00
Metin-Necla Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Çiftin katili Ankara'da gözaltına alındı 04:29
Metin-Necla Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Çiftin katili Ankara'da gözaltına alındı 19.07.2021 | 01:34
Amasya'dan acı haber! Barajda kaybolan 5 kişilik aileden kurtulan olmadı 00:53
Amasya'dan acı haber! Barajda kaybolan 5 kişilik aileden kurtulan olmadı 18.07.2021 | 20:34
Çavuşoğlu’ndan gurbetçi Türkleri selden kurtaran Avusturyalı’ya teşekkür telefonu 01:07
Çavuşoğlu’ndan gurbetçi Türkleri selden kurtaran Avusturyalı’ya teşekkür telefonu 18.07.2021 | 20:32
Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen ilk kez konuştu: İlk defa anne ve babamıza üzülme şansımız oldu 01:08
Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen ilk kez konuştu: İlk defa anne ve babamıza üzülme şansımız oldu 18.07.2021 | 19:20
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli otomobilde ilk gövde | Video 01:06
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli otomobilde ilk gövde | Video 18.07.2021 | 15:42
MSB: Tunus kıyılarına sürüklenen teknedeki 80 göçmen kurtarıldı | Video 00:21
MSB: Tunus kıyılarına sürüklenen teknedeki 80 göçmen kurtarıldı | Video 18.07.2021 | 15:24
Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi | Video 00:21
Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi | Video 18.07.2021 | 10:23
Hava Durumu 18-07-2021 01:30
Hava Durumu 18-07-2021 18.07.2021 | 08:00
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi havadan denetleme 01:23
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi havadan denetleme 17.07.2021 | 16:18
Sosyetenin Bodrum'da lüks mekandaki gizli skandal partisine polis baskını kamerada! 00:58
Sosyetenin Bodrum'da lüks mekandaki gizli skandal partisine polis baskını kamerada! 17.07.2021 | 15:22
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli 03:45
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli 17.07.2021 | 14:44
FETÖ'cü terörist Adil Öksüz'ü MİT'çi olarak gösteren sahte belge nasıl hazırlandı 02:18
FETÖ'cü terörist Adil Öksüz'ü MİT'çi olarak gösteren sahte belge nasıl hazırlandı 17.07.2021 | 14:21
CHP'li Devrek Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler MHP’li, AKP’li başkanınız olsa camideydiniz 00:39
CHP'li Devrek Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler "MHP’li, AKP’li başkanınız olsa camideydiniz" 17.07.2021 | 12:32
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'den Mersin'de orman yangını açıklaması 4 kişi gözaltına alındı 06:47
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'den Mersin'de orman yangını açıklaması "4 kişi gözaltına alındı" 17.07.2021 | 11:12
Hatay'da orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor 02:24
Hatay'da orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor 17.07.2021 | 10:41
Hava Durumu 17-07-2021 01:30
Hava Durumu 17-07-2021 17.07.2021 | 08:00
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu 02:03
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu 16.07.2021 | 17:05
ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 02:11
ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 16.07.2021 | 13:32
Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı | Video 01:54
Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı | Video 16.07.2021 | 11:22

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