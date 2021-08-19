Hava Durumu 19-08-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 19-08-2021 19.08.2021 | 08:00
02:24
IDEF’21’de Olgun ve İhbar’a yoğun ilgi | Video 18.08.2021 | 16:10
05:45
Milli silahlı drone sistemi ‘Songar’ tüm versiyonlarıyla İDEF21’de | Video 18.08.2021 | 14:41
00:24
Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü | Video 18.08.2021 | 11:23
03:46
Milli Muharip Uçak, 15. Savunma Sanayii Fuarı’nda görücüye çıktı | Video 18.08.2021 | 09:58
01:30
Hava Durumu 18-08-2021 18.08.2021 | 08:00
04:37
13:45
00:50
HDP'nin yasadışı etkinliğine 11 gözaltı 17.08.2021 | 15:22
02:59
Rus savaş gemisi 'Amiral Essen' İstanbul Sarayburnu’na demirledi 17.08.2021 | 12:34
02:39
01:30
Hava Durumu 17-08-2021 17.08.2021 | 08:00
00:03
Afganistan’dan gelen tahliye uçağı İstanbul’a iniş yaptı 16.08.2021 | 17:07
04:39
Başkan Erdoğan "Türkiye üretim ve ihracatta bir üst lige çıkıyor" 16.08.2021 | 15:18
19:30
00:36
00:46
MSB'den son dakika açıklaması "Hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." 16.08.2021 | 12:46
01:16
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey “Küllerinden yeniden yeşerteceğiz” 16.08.2021 | 12:44
02:11
Yavuz Sondaj gemisi Haydarpaşa’ya demirlendi | Video 16.08.2021 | 09:40
01:30
Hava Durumu 16-08-2021 16.08.2021 | 08:00