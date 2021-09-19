Hava Durumu 19-09-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 19-09-2021 19.09.2021 | 08:00
00:25
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! Salı günü yürüyerek geçilecek 18.09.2021 | 17:25
03:11
18:27
01:38
İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı 18.09.2021 | 11:26
01:44
Google'dan KKTC bayrağına skandal sansür 18.09.2021 | 09:40
01:30
Hava Durumu 18-09-2021 18.09.2021 | 08:00
04:24
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz" 17.09.2021 | 12:12
27:59
02:19
01:30
Hava Durumu 17-09-2021 17.09.2021 | 08:00
00:26
Celal Şengör'e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım 16.09.2021 | 22:39
02:01
Esnaf ve çiftçiye büyük destek yolda! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti 16.09.2021 | 18:38
02:39
06:32
01:07
Türk jetleri NATO’nun “hava polisliği” görevi sonrasında yurda döndü | Video 16.09.2021 | 13:20
00:55
01:30
Hava Durumu 16-09-2021 16.09.2021 | 08:00
00:22
01:30
Hava Durumu 15-09-2021 15.09.2021 | 08:00