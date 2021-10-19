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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 19-10-2021 19.10.2021 | 08:00
08:18
06:14
"Siyasete de örnek bir insandı" 18.10.2021 | 13:50
05:48
Son dakika: Başkan Erdoğan Angola'da 18.10.2021 | 13:50
01:36
"İyi bir yol açtı, iyi eserler bıraktı" 18.10.2021 | 13:09
04:18
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 18.10.2021 | 13:05
02:12
01:30
Hava Durumu 18-10-2021 18.10.2021 | 08:00
03:36
01:12
00:56
01:30
Hava Durumu 17-10-2021 17.10.2021 | 08:00
06:41
05:11
Şehit Ömer Halisdemir'in babası hem ağladı hem ağlattı 16.10.2021 | 15:38
29:28
01:07
Mersin'de Ali Babacan'a şok tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız 16.10.2021 | 13:03
04:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti 16.10.2021 | 12:18
02:18
04:26
00:55
DEAŞ’ın Amerika’yı tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana’da yakalandı 16.10.2021 | 11:03