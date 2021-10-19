Video Türkiye Hava Durumu 19-10-2021
Hava Durumu 19-10-2021

Hava Durumu 19-10-2021

19.10.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 19-10-2021 01:30
Hava Durumu 19-10-2021 19.10.2021 | 08:00
Gazeteci Yazar Sadık Albayrak Bir dahiydi, yerli ve milli kavramını başlattı 08:18
Gazeteci Yazar Sadık Albayrak "Bir dahiydi, yerli ve milli kavramını başlattı" 18.10.2021 | 15:46
Siyasete de örnek bir insandı 06:14
"Siyasete de örnek bir insandı" 18.10.2021 | 13:50
Son dakika: Başkan Erdoğan Angola’da 05:48
Son dakika: Başkan Erdoğan Angola'da 18.10.2021 | 13:50
İyi bir yol açtı, iyi eserler bıraktı 01:36
"İyi bir yol açtı, iyi eserler bıraktı" 18.10.2021 | 13:09
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 04:18
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 18.10.2021 | 13:05
Aracıyla çarptığı polisi sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu yakalandı! 02:12
Aracıyla çarptığı polisi sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu yakalandı! 18.10.2021 | 12:08
Hava Durumu 18-10-2021 01:30
Hava Durumu 18-10-2021 18.10.2021 | 08:00
Muhalefetin siyasi cinayet iddiaları! Nazif Karaman, Kılıçdaroğlu’nun kaos arşivini açıkladı 03:36
Muhalefetin siyasi cinayet iddiaları! Nazif Karaman, Kılıçdaroğlu'nun kaos arşivini açıkladı 17.10.2021 | 23:31
Sürücüyü şüpheli hareketleri ele verdi: Otomobilde yapılan aramada çoraptan tabanca çıktı 01:12
Sürücüyü şüpheli hareketleri ele verdi: Otomobilde yapılan aramada çoraptan tabanca çıktı 17.10.2021 | 21:26
Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitiminden nefes kesen görüntüler | Video 00:56
Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitiminden nefes kesen görüntüler | Video 17.10.2021 | 16:09
Hava Durumu 17-10-2021 01:30
Hava Durumu 17-10-2021 17.10.2021 | 08:00
Tuzla Belediye Başkanı hem meclisi hem sosyal medyayı salladı! ’İBB uyku moduna geçti’ 06:41
Tuzla Belediye Başkanı hem meclisi hem sosyal medyayı salladı! 'İBB uyku moduna geçti' 16.10.2021 | 15:49
Şehit Ömer Halisdemir’in babası hem ağladı hem ağlattı 05:11
Şehit Ömer Halisdemir'in babası hem ağladı hem ağlattı 16.10.2021 | 15:38
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel’den önemli açıklamalar 29:28
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel'den önemli açıklamalar 16.10.2021 | 15:26
Mersin’de Ali Babacan’a şok tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız 01:07
Mersin'de Ali Babacan'a şok tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız 16.10.2021 | 13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa’dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti 04:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti 16.10.2021 | 12:18
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da Angela Merkel ile bir araya geldi 02:18
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Angela Merkel ile bir araya geldi 16.10.2021 | 12:24
Bakan Karaismailoğlu Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T-01 Tüneli TBM Işık Görme Töreni’nde konuştu 04:26
Bakan Karaismailoğlu Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T-01 Tüneli TBM Işık Görme Töreni'nde konuştu 16.10.2021 | 11:34
DEAŞ’ın Amerika’yı tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana’da yakalandı 00:55
DEAŞ’ın Amerika’yı tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana’da yakalandı 16.10.2021 | 11:03

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