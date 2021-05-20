Video Türkiye Hava Durumu 20-05-2021

Hava Durumu 20-05-2021

Hava Durumu 20-05-2021
20.05.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 20-05-2021 01:30
Hava Durumu 20-05-2021 20.05.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle buluştu. 28:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle buluştu. 19.05.2021 | 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı 'Saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde' 07:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı 'Saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde' 19.05.2021 | 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı 02:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı 19.05.2021 | 12:03
TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır 01:57
TBMM Başkanı Şentop: "Gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır" 19.05.2021 | 10:01
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Anıtkabir'de saygı duruşundan bulundu 08:19
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Anıtkabir'de saygı duruşundan bulundu 19.05.2021 | 09:46
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon 02:30
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon 19.05.2021 | 08:32
Hava Durumu 19-05-2021 01:30
Hava Durumu 19-05-2021 19.05.2021 | 08:00
TBMM'deki Filistin oturumunda Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar 17:36
TBMM'deki Filistin oturumunda Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar 18.05.2021 | 16:48
Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı! PKK elebaşının öldürülme anı kamerada 00:28
Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı! PKK elebaşının öldürülme anı kamerada 18.05.2021 | 14:55
SON DAKİKA: PKK elebaşı Sofi Nurettin'in öldürülme anı görüntüleri yayınlandı 00:28
SON DAKİKA: PKK elebaşı Sofi Nurettin'in öldürülme anı görüntüleri yayınlandı 18.05.2021 | 14:45
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in skandal açıklamasına sert tepki! 17:14
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in skandal açıklamasına sert tepki! 18.05.2021 | 14:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüreklere su serpecek koronavirüs aşısı müjdesi 02:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüreklere su serpecek koronavirüs aşısı müjdesi 18.05.2021 | 12:06
Muharrem İnce Memleket Partisi'nin logosunun anlamını açıkladı 02:32
Muharrem İnce Memleket Partisi'nin logosunun anlamını açıkladı 18.05.2021 | 12:05
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 44:01
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 18.05.2021 | 11:26
MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve Millet İttifakı'na sert tepki Yeni ortakları kovid-19 olmuştur 08:49
MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve Millet İttifakı'na sert tepki "Yeni ortakları kovid-19 olmuştur" 18.05.2021 | 11:10
İstanbul Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı 02:21
İstanbul Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı 18.05.2021 | 08:32
Hava Durumu 18-05-2021 01:30
Hava Durumu 18-05-2021 18.05.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları sonrası önemli açıklamalar 52:45
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları sonrası önemli açıklamalar 17.05.2021 | 20:27
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıkladı! 1 Haziran'dan sonra ne olacak? 01:12
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıkladı! 1 Haziran'dan sonra ne olacak? 17.05.2021 | 17:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA