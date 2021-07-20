Hava Durumu 20-07-2021
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 20-07-2021 20.07.2021 | 08:00
02:37
03:40
00:04
01:30
Hava Durumu 19-07-2021 19.07.2021 | 08:00
04:29
00:53
Amasya'dan acı haber! Barajda kaybolan 5 kişilik aileden kurtulan olmadı 18.07.2021 | 20:34
01:07
01:08
01:06
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli otomobilde ilk gövde | Video 18.07.2021 | 15:42
00:21
MSB: Tunus kıyılarına sürüklenen teknedeki 80 göçmen kurtarıldı | Video 18.07.2021 | 15:24
00:21
Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi | Video 18.07.2021 | 10:23
01:30
Hava Durumu 18-07-2021 18.07.2021 | 08:00
01:23
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi havadan denetleme 17.07.2021 | 16:18
00:58
03:45
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli 17.07.2021 | 14:44
02:18
00:39
06:47
02:24
Hatay'da orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor 17.07.2021 | 10:41