Video Türkiye Hava Durumu 20-09-2021

Hava Durumu 20-09-2021

Hava Durumu 20-09-2021
20.09.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü 01:16
Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü 20.09.2021 | 08:57
Hava Durumu 20-09-2021 01:30
Hava Durumu 20-09-2021 20.09.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonu olan millileri kutladı: Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar 00:46
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonu olan millileri kutladı: Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar 19.09.2021 | 23:31
Başkan Erdoğan New York’taki Yeni Türkevi Binası’nın açılışını yapacak 00:47
Başkan Erdoğan New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak 19.09.2021 | 20:25
Fuat Oktay: Karadeniz’in barış, istikrar ve refah denizi olması için önemli sorumluluklar göstermekteyiz | Video 05:27
Fuat Oktay: "Karadeniz'in barış, istikrar ve refah denizi olması için önemli sorumluluklar göstermekteyiz" | Video 19.09.2021 | 13:45
Hava Durumu 19-09-2021 01:30
Hava Durumu 19-09-2021 19.09.2021 | 08:00
1915 Çanakkale Köprüsü’nde tarihi an! Salı günü yürüyerek geçilecek 00:25
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! Salı günü yürüyerek geçilecek 18.09.2021 | 17:25
Muharrem İnce, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Cehalet böyle bir şey... 03:11
Muharrem İnce, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Cehalet böyle bir şey... 18.09.2021 | 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar 18.09.2021 | 15:16
İBB’ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı 01:38
İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı 18.09.2021 | 11:26
Google’dan KKTC bayrağına skandal sansür 01:44
Google'dan KKTC bayrağına skandal sansür 18.09.2021 | 09:40
Hava Durumu 18-09-2021 01:30
Hava Durumu 18-09-2021 18.09.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz 04:24
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz" 17.09.2021 | 12:12
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar 27:59
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar 17.09.2021 | 12:10
Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A’yı Space X fırlatacak | Video 02:19
Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A’yı "Space X" fırlatacak | Video 17.09.2021 | 11:19
Hava Durumu 17-09-2021 01:30
Hava Durumu 17-09-2021 17.09.2021 | 08:00
Celal Şengör’e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım 00:26
Celal Şengör'e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım 16.09.2021 | 22:39
Esnaf ve çiftçiye büyük destek yolda! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti 02:01
Esnaf ve çiftçiye büyük destek yolda! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti 16.09.2021 | 18:38
Devlet Bahçeli’den İzmir’deki skandal çıplak semazen gösterisine tepki: Batsın sizin modernliğiniz 02:39
Devlet Bahçeli'den İzmir'deki skandal çıplak semazen gösterisine tepki: Batsın sizin modernliğiniz 16.09.2021 | 18:24
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kırşehir AK Parti İl Başkanlığı Binası açılış töreninde önemli açıklamalar 06:32
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırşehir AK Parti İl Başkanlığı Binası açılış töreninde önemli açıklamalar 16.09.2021 | 16:46

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