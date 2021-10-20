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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 20-10-2021 20.10.2021 | 08:00
05:23
Nusret-2021 Davet Tatbikatı Çanakkale’de başladı | Video 19.10.2021 | 13:16
06:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum açılışına video mesaj gönderdi 19.10.2021 | 13:02
31:10
Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor 19.10.2021 | 12:57
03:44
01:30
Hava Durumu 19-10-2021 19.10.2021 | 08:00
08:18
06:14
"Siyasete de örnek bir insandı" 18.10.2021 | 13:50
05:48
Son dakika: Başkan Erdoğan Angola'da 18.10.2021 | 13:50
01:36
"İyi bir yol açtı, iyi eserler bıraktı" 18.10.2021 | 13:09
04:18
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 18.10.2021 | 13:05
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Hava Durumu 18-10-2021 18.10.2021 | 08:00
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Hava Durumu 17-10-2021 17.10.2021 | 08:00
06:41
05:11
Şehit Ömer Halisdemir'in babası hem ağladı hem ağlattı 16.10.2021 | 15:38