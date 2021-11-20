Video Türkiye Hava Durumu 20-11-2021
Hava Durumu 20-11-2021

Hava Durumu 20-11-2021

20.11.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 20-11-2021 01:30
Hava Durumu 20-11-2021 20.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 19-11-2021 01:30
Hava Durumu 19-11-2021 19.11.2021 | 08:00
Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 97 seviyesine ulaşıldı | Video 05:18
Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 97 seviyesine ulaşıldı | Video 18.11.2021 | 14:21
Hava Durumu 18-11-2021 01:30
Hava Durumu 18-11-2021 18.11.2021 | 08:00
Düzce Valisi Cevdet Atay: Herhangi bir olumsuzluk yok 01:47
Düzce Valisi Cevdet Atay: "Herhangi bir olumsuzluk yok" 17.11.2021 | 16:43
Son dakika: Düzce 5 şiddetindeki deprem ile sallandı! Uzman isimden İstanbul’da da hissedilen deprem ile ilgili önemli açıklamalar 03:01
Son dakika: Düzce 5 şiddetindeki deprem ile sallandı! Uzman isimden İstanbul’da da hissedilen deprem ile ilgili önemli açıklamalar 17.11.2021 | 16:38
Son dakika: Düzce’de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 01:31
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 17.11.2021 | 16:23
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Lütfü Türkkan açıklaması Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur 09:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması "Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur" 17.11.2021 | 12:40
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet diliyorum 04:08
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum" 17.11.2021 | 12:30
Firari yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı 00:42
Firari yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı 17.11.2021 | 12:18
Ordu Valisi Tuncay Sonel, 35 bin 58 engellinin dertlerine derman oldu! 06:27
Ordu Valisi Tuncay Sonel, 35 bin 58 engellinin dertlerine derman oldu! 17.11.2021 | 12:15
Cizre’de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı 01:12
Cizre'de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı 17.11.2021 | 09:07
Hava Durumu 17-11-2021 01:30
Hava Durumu 17-11-2021 17.11.2021 | 08:00
Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin gaybubet evinde yakalandı 00:16
Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin gaybubet evinde yakalandı 16.11.2021 | 13:03
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 46:24
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 16.11.2021 | 11:29
Hava Durumu 16-11-2021 01:30
Hava Durumu 16-11-2021 16.11.2021 | 08:00
2022 yılı asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! 01:38
2022 yılı asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! 15.11.2021 | 09:46
Hava Durumu 15-11-2021 01:30
Hava Durumu 15-11-2021 15.11.2021 | 08:00
MSB duyurdu! Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 27 terörist etkisiz hale getirildi | Video 07:38
MSB duyurdu! Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 27 terörist etkisiz hale getirildi | Video 14.11.2021 | 11:30
Hava Durumu 14-11-2021 01:30
Hava Durumu 14-11-2021 14.11.2021 | 08:00

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