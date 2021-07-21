Video Türkiye Hava Durumu 21-07-2021

Hava Durumu 21-07-2021

Hava Durumu 21-07-2021
21.07.2021 | 08:00

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Hava Durumu 21-07-2021 01:30
Hava Durumu 21-07-2021 21.07.2021 | 08:00
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini anlatan tanıtım filmi yayımladı 00:26
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini anlatan tanıtım filmi yayımladı 21.07.2021 | 00:18
CHP 'Adil Öksüz' yalanına nasıl ortak oldu? İhanet trafiğini kim yönetti? 08:05
CHP 'Adil Öksüz' yalanına nasıl ortak oldu? İhanet trafiğini kim yönetti? 20.07.2021 | 22:23
Kıbrıs'ta Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Küçük kızın şiiri ayakta alkışlandı 01:45
Kıbrıs'ta Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Küçük kızın şiiri ayakta alkışlandı 20.07.2021 | 22:21
Başkan Erdoğan, KKTC'de gençlerle bir araya geldi! 25:56
Başkan Erdoğan, KKTC'de gençlerle bir araya geldi! 20.07.2021 | 21:30
Acemi kasaplar Kurban Bayramı'nda hastanelik oldu! Yaralı sayısı 6 bine yaklaştı 01:56
Acemi kasaplar Kurban Bayramı'nda hastanelik oldu! Yaralı sayısı 6 bine yaklaştı 20.07.2021 | 19:27
D100’de feci kaza...Otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı 03:45
D100’de feci kaza...Otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı 20.07.2021 | 19:04
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.07.2021 | 16:11
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı 02:41
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı 20.07.2021 | 13:53
THY kabin memurları, Kurban Bayram'ında 100 çocuğa bisiklet hediye etti 01:34
THY kabin memurları, Kurban Bayram'ında 100 çocuğa bisiklet hediye etti 20.07.2021 | 11:29
Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek | Video 03:42
Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması "Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek" | Video 20.07.2021 | 11:03
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi | Video 00:24
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi | Video 20.07.2021 | 10:50
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi paylaşımı! 00:24
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi paylaşımı! 20.07.2021 | 10:40
Başkan Erdoğan^'dan KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde önemli mesajlar 20:23
Başkan Erdoğan^'dan KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde önemli mesajlar 20.07.2021 | 10:34
Başkan Erdoğan Maraş'ta yeni dönemin kapıları açılacak 07:43
Başkan Erdoğan "Maraş'ta yeni dönemin kapıları açılacak" 20.07.2021 | 10:29
Başkan Erdoğan Herhalde bunun iznini sizden alacak değiliz? 07:51
Başkan Erdoğan "Herhalde bunun iznini sizden alacak değiliz?" 20.07.2021 | 10:21
Afganistan’daki Türk askeri bayrama görev başında girdi | Video 04:47
Afganistan’daki Türk askeri bayrama görev başında girdi | Video 20.07.2021 | 09:36
Hudut Kartalları bayramda da sınır nöbetinde | Video 08:25
"Hudut Kartalları" bayramda da sınır nöbetinde | Video 20.07.2021 | 08:39
Hava Durumu 20-07-2021 01:30
Hava Durumu 20-07-2021 20.07.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyareti Yunanistan'da paniğe sebep oldu 02:37
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyareti Yunanistan'da paniğe sebep oldu 19.07.2021 | 13:06

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