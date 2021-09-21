Video Türkiye Hava Durumu 21-09-2021

Hava Durumu 21-09-2021

Hava Durumu 21-09-2021
21.09.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 21-09-2021 01:30
Hava Durumu 21-09-2021 21.09.2021 | 08:00
Azerbaycan’da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi 02:11
Azerbaycan’da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi 20.09.2021 | 17:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan CHP’li Çeviköz’e ’Mavi Vatan’ tepkisi 02:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li Çeviköz'e 'Mavi Vatan' tepkisi 20.09.2021 | 16:30
Kurtaran 21 tatbikatı nefes kesiyor | Video 07:01
"Kurtaran 21" tatbikatı nefes kesiyor | Video 20.09.2021 | 14:15
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu | Video 06:17
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu | Video 20.09.2021 | 12:29
PKK bir darbe daha! Duran Kalkan’a en yakın isimdi 01:22
PKK bir darbe daha! Duran Kalkan’a en yakın isimdi 20.09.2021 | 12:17
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı üzerinde Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden selamlama uçuşu 02:19
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı üzerinde Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden selamlama uçuşu 20.09.2021 | 11:46
Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü 01:16
Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü 20.09.2021 | 08:57
Hava Durumu 20-09-2021 01:30
Hava Durumu 20-09-2021 20.09.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonu olan millileri kutladı: Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar 00:46
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonu olan millileri kutladı: Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar 19.09.2021 | 23:31
Başkan Erdoğan New York’taki Yeni Türkevi Binası’nın açılışını yapacak 00:47
Başkan Erdoğan New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak 19.09.2021 | 20:25
Fuat Oktay: Karadeniz’in barış, istikrar ve refah denizi olması için önemli sorumluluklar göstermekteyiz | Video 05:27
Fuat Oktay: "Karadeniz'in barış, istikrar ve refah denizi olması için önemli sorumluluklar göstermekteyiz" | Video 19.09.2021 | 13:45
Hava Durumu 19-09-2021 01:30
Hava Durumu 19-09-2021 19.09.2021 | 08:00
1915 Çanakkale Köprüsü’nde tarihi an! Salı günü yürüyerek geçilecek 00:25
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! Salı günü yürüyerek geçilecek 18.09.2021 | 17:25
Muharrem İnce, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Cehalet böyle bir şey... 03:11
Muharrem İnce, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Cehalet böyle bir şey... 18.09.2021 | 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar 18.09.2021 | 15:16
İBB’ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı 01:38
İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı 18.09.2021 | 11:26
Google’dan KKTC bayrağına skandal sansür 01:44
Google'dan KKTC bayrağına skandal sansür 18.09.2021 | 09:40
Hava Durumu 18-09-2021 01:30
Hava Durumu 18-09-2021 18.09.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz 04:24
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz" 17.09.2021 | 12:12

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