Video Türkiye Hava Durumu 22-04-2021

Hava Durumu 22-04-2021

Hava Durumu 22-04-2021
22.04.2021 | 08:00

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Hava Durumu 22-04-2021 01:30
Hava Durumu 22-04-2021 22.04.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze sınav' açıklaması! 05:43
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze sınav' açıklaması! 21.04.2021 | 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi açılışında konuştu 08:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi açılışında konuştu 21.04.2021 | 16:49
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, CHP'nin 128 milyar dolarlık rezervin eridiği iddiasıyla ilgili paylaşım 06:27
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, CHP'nin "128 milyar dolarlık rezervin eridiği" iddiasıyla ilgili paylaşım 21.04.2021 | 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küstah Yunan Bakan Dendias'a haddini bildiren Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür açıklaması 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küstah Yunan Bakan Dendias'a haddini bildiren Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür açıklaması 21.04.2021 | 12:58
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' çarpıtmasına cevap 09:36
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' çarpıtmasına cevap 21.04.2021 | 12:40
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'a sert cevap Bre ahlaksız, bre edepsiz... 04:05
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'a sert cevap "Bre ahlaksız, bre edepsiz..." 21.04.2021 | 12:36
CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal tehdit! 00:29
CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal tehdit! 21.04.2021 | 08:38
NATO Tatbikatı'na katılacak birlikler eğitime başladı | Video 01:18
NATO Tatbikatı'na katılacak birlikler eğitime başladı | Video 20.04.2021 | 15:40
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki Alayınız işin içindesiniz 02:51
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki "Alayınız işin içindesiniz" 20.04.2021 | 11:20
Ankara'daki dolandırıcılık operasyonu kamerada! Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin olduğu 106 gözaltı 00:55
Ankara'daki dolandırıcılık operasyonu kamerada! Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin olduğu 106 gözaltı 20.04.2021 | 09:35
Hatay'da Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri 02:14
Hatay'da Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri 20.04.2021 | 08:23
Hava Durumu 20-04-2021 01:30
Hava Durumu 20-04-2021 20.04.2021 | 08:00
AK Partililere CHP'li Kesici'nin açıklamaları soruldu... AK Parti'den 128 milyar dolar açıklaması 02:45
AK Partililere CHP'li Kesici'nin açıklamaları soruldu... AK Parti'den "128 milyar dolar" açıklaması 19.04.2021 | 21:01
İngiltere Kraliçesi'nin ölen kocasının Yunan babası türbeyi çizmeleri ile çiğneyip hatıra fotoğrafı çektirmiş! 04:05
İngiltere Kraliçesi'nin ölen kocasının Yunan babası türbeyi çizmeleri ile çiğneyip hatıra fotoğrafı çektirmiş! 19.04.2021 | 14:58
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı 01:04
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı 19.04.2021 | 13:05
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önemli toplantı! Hangi konular görüşülecek? 02:14
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önemli toplantı! Hangi konular görüşülecek? 19.04.2021 | 11:51
SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar... 04:44
SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar... 19.04.2021 | 10:40
Eskişehirli aile her gün şehit olan oğullarının kokusuyla uyanıyorlar 07:20
Eskişehirli aile her gün şehit olan oğullarının kokusuyla uyanıyorlar 19.04.2021 | 10:15
Hava Durumu 19-04-2021 01:30
Hava Durumu 19-04-2021 19.04.2021 | 08:00

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