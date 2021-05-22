Video Türkiye Hava Durumu 22-05-2021

Hava Durumu 22-05-2021

Hava Durumu 22-05-2021
22.05.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 22-05-2021 01:30
Hava Durumu 22-05-2021 22.05.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı 00:30
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı 21.05.2021 | 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör devleti İsrail'e tepki Filistin bizi bekliyor 02:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör devleti İsrail'e tepki "Filistin bizi bekliyor" 21.05.2021 | 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu açılışında önemli açıklamalar 23:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu açılışında önemli açıklamalar 21.05.2021 | 12:22
Adana'da DEAŞ'lı teröristler için kadın kaçıran şebekeye operasyon! 00:53
Adana'da DEAŞ'lı teröristler için kadın kaçıran şebekeye operasyon! 21.05.2021 | 11:35
Giresun'da zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopter kamerada 01:43
Giresun'da zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopter kamerada 21.05.2021 | 08:35
Hava Durumu 21-05-2021 01:30
Hava Durumu 21-05-2021 21.05.2021 | 08:00
Şırnak ve Batman'da askeri tesislere terör saldırısı. 03:50
Şırnak ve Batman'da askeri tesislere terör saldırısı. 21.05.2021 | 00:36
Batman'da askeri tesise saldırı girişimi! 00:25
Batman'da askeri tesise saldırı girişimi! 21.05.2021 | 00:30
Meral Akşener’e soru sormak isterken susturulan Havva Sevgen o anları anlattı 02:17
Meral Akşener’e soru sormak isterken susturulan Havva Sevgen o anları anlattı 20.05.2021 | 21:35
İYİ Partililer tarafından saldırıya uğrayan esnaf o anları anlattı 01:56
İYİ Partililer tarafından saldırıya uğrayan esnaf o anları anlattı 20.05.2021 | 21:27
Rize’de Meral Akşener’e büyük tepki! “Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz” 02:29
Rize’de Meral Akşener’e büyük tepki! “Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz” 20.05.2021 | 21:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Uğur Şahin müjdeleri peş peşe verdiler: 120 milyon doz aşı geliyor 30:10
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Uğur Şahin müjdeleri peş peşe verdiler: 120 milyon doz aşı geliyor 20.05.2021 | 19:47
MEB'den ilkokul ve ortaokullar için sınav açıklaması 01:27
MEB'den ilkokul ve ortaokullar için sınav açıklaması 20.05.2021 | 19:07
Emine Erdoğan, Filistin'de 'direnişin sembolü' olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü 01:10
Emine Erdoğan, Filistin'de 'direnişin sembolü' olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü 20.05.2021 | 19:00
Milyonların gözü Bilim Kurulu toplantısı kararlarında! Uğur Şahin müjdeleri bizzat açıklayacak 02:06
Milyonların gözü Bilim Kurulu toplantısı kararlarında! Uğur Şahin müjdeleri bizzat açıklayacak 20.05.2021 | 18:11
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlardan tepki Ne işiniz var burada? 03:02
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlardan tepki "Ne işiniz var burada?" 20.05.2021 | 14:08
SON DAKİKA: İstanbul korkutan yangın! Olay yerinden ilk görüntüler 02:09
SON DAKİKA: İstanbul korkutan yangın! Olay yerinden ilk görüntüler 20.05.2021 | 12:47
TOGG fabrikasının hızlı yükselişi sürüyor | Video 02:55
TOGG fabrikasının hızlı yükselişi sürüyor | Video 20.05.2021 | 12:02
Tecavüzcü CHP Maltepe İlçe Yöneticisi'nin cezası belli oldu! 01:38
Tecavüzcü CHP Maltepe İlçe Yöneticisi'nin cezası belli oldu! 20.05.2021 | 11:05

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